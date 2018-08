Rászabadultak egy transznemű gyerekre a Facebookon, bezárták az iskolát

Két napra bezártak egy vidéki oklahomai iskolát, mert egy 12 éves transznemű gyerekkel kapcsolatban a Facebookon elszabadult a pokol, és egyesek veréssel fenyegették, meg arról fantáziáltak, hogy meg kellenne késelni.

Az őrület azután szabadult el, hogy a gyerek az iskola lány wc-jét kezdte használni.

Erről a Facebookon, az iskolába járó gyerekek szülei egy zárt Facebook-csoportban kezdtek beszélni, majd vitatkozni. A gyerekre egyesek nem ő-ként, hanem egy dologként és az-ként hivatkoztak, mint valami tárgyra. Később valaki a zárt csoportot nyilvánossá tette, így egy idő után olyan emberek is kommentelni kezdtek, akik nem is ott élnek, hanem egy másik államban. Ennek megfelelően a hangnem is végkép eldurvult.

A gyerek szülei szerint ijesztő volt, és a gyereket is megfélemlítette az a gyűlölethullám, ami érkezett a kommentelők felől. Ezután az iskolakerület munkatársai beszéltek a helyi seriffel, ő kérte, hogy zárják be az iskolát.

A helyi LMBT közösség még egy kis tüntetést is szervezett az iskola elé, majd az iskola vezetői leültek a szülőkkel is, és szerdán már a gyerek is mehetett iskolába. Később aktivisták és más szülők levelet írtak a Facebookos szülői csoportnak, hogy álljanak ki, és mutassák meg, hogy elítélik az erőszakot, és hogy a gyerek mellett kiállnak ők is.