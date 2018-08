Donald Trump amerikai elnök visszavonta John Brennannak, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) volt igazgatójának a biztonsági igazolását, így Brennan többé nem férhet hozzá minősített adatokhoz és információkhoz – jelentette be szokásos napi sajtóértekezletén Sarah Huckabee Sanders, a Fehér Ház szóvivője.

A nemzetvédelem, a hírszerzés vagy a diplomácia területén dolgozó magas rangú tisztségviselők általában a megbízatásuk lejárta után is megtartják biztonsági tanúsítványukat, és gyakran tanácsokkal is ellátják a változatlanul a kormányzatban dolgozókat. Egy ilyen biztonsági igazolás magáncélokra is hasznos: segíti a posztjukról távozókat abban, hogy munkát találjanak biztonságpolitikával foglalkozó vagy olyan más cégeknél, amelyek megkövetelik a biztonsági átvilágítást és az erről szóló igazolást.

John Brennant az előző elnök, Barack Obama nevezte ki a CIA élére, és Trump győzelme után távozott a posztjáról. Azóta az egyik legélesebb hangú bírálója az elnöknek, különösen a 2016-os amerikai elnökválasztásba történt feltételezett orosz beavatkozás ügyében.

Trump azt állítja, Brennan a bizalmas információkat arra használja fel, hogy a kormányzat ellen fellépve "megosztottságot és káoszt teremtsen". Sanders közölte azt is: Trump fontolgatja James Clapper volt Országos Hírszerzési Igazgató (DNI) és James Comey, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) tavaly kirúgott igazgatója biztonsági tanúsítványainak visszavonását is.

A Fehér Ház már a múlt hónapban meglebegtette, hogy Brennan mellett az Obama-kormányzat más magas rangú tisztségviselőitől is megvonhatják a szóban forgó tanúsítványt. Huckabee Sanders akkor a fentiek mellett még Susan Rice volt nemzetbiztonsági tanácsadó nevét említette.