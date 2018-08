Hallotta, hogy Trump szolit kért a Fehér Házba, aztán megzabált egy papírlapot?

Napok óta mással sem foglalkozik az amerikai sajtó, mint Omarosa Manigault-Newman, Trump halálra dicsért, majd egyszercsak kirúgott fekete tanácsadójának bombasztorijaival, amelyeket a kedden megjelent Unhinged (Tébolyodott) című könyvében és a köré szervezett médiakampányban potyogtatott el.

Tudták például, hogy Trump

egy szoláriumot tetetett a Fehér Házba?

Vagy hogy egyszer az ügyvédjétől kapott jegyzetet a szájába gyűrte, megrágta és lenyelte? Hogy folyamatosan niggerezett, vagy ahogy az amerikaiak mondják, "az N-szót használta"?

Azért mindezt még ne vegye senki készpénznek.

Omarosa (az amerikai sajtó így, a keresztnevén emlegeti, mi is így teszünk) ugyanis remekül használja trumpi kommunikációs módszereket, a "szórjunk el minél durvább állításokat a vakvilágba, hogy ránk figyeljen mindenki" trükköt. Profin kavarja a kavarnivalót, Amerika eleve egy szervezkedő negatív hősnek ismerte meg őt Trump valóságshowjának, az Apprentice-nek a szereplőjeként (részletesebb életrajzot jobboldali keretesünkben olvashat), ráadásul a sztorijain máris repedéseket talált a média, úgyhogy a legnagyobb kérdés most az, hogy egyáltalán mi igaz abból, amiket állít.

A Trump-közeliséggel nem vádolható Washington Post a szoláriumos sztorinál jegyzi meg, hogy más fehér házi források nem tudnak ilyenről. De van egy olyan állítás is a könyvben, mely szerint az oktatási miniszter azt mondta, hogy az őt kifütyülő diákoknak "nincs kapacitásuk" megérteni a kormány szándékait. Az Axios beszélt valakivel, aki ott volt ezen a beszélgetésen, és aki szerint ez egyáltalán nem hangzott el.

Aztán ott van egy interjú, ami szintén nem Omarosa megbízhatóságáról szól: Jimmy Kimmel amerikai showman-műsorvezető elmesélte most, hogy 2004-ben az élő adásra vendégként érkező Omarosa sarkon fordult és elviharzott, amikor a műsor díszletei között meglátott egy hazugságvizsgálót, amit amúgy ráadásul nem is rajta akartak alkalmazni, hanem a műsor egy másik részében használtak volna. Kimmel pedig ott állt élő adásban, vendég nélkül. "Biztos vagyok benne, hogy sok takargatnivalója volt", mondta Kimmel, hozzátéve: "Tuti, hogy valami nem stimmel a nővel". Az Esquire úgy fogalmaz, hogy Omarosa egy újabb bohóc, és ő az az ember, akinek soha nem lett volna szabad betennie a lábát a Fehér Házba, legfeljebb egy szervezett látogatókörút alkalmával.

Azért valahogy senki nem csodálkozik

Omarosa fő állítása az, hogy az elnökről van felvétel, ahogy régen, a valóságshowjának felvételén niggerezik. A nő azt állítja, nincs meg neki a szalag, de látta. Trump pedig tagadja az egészet. Ez így soványnak tűnik, de aztán a CBS-nek adott egy hangfelvételt, amely állítólag 2016-ban, a kampányban készült, és Trump segítői arról beszélnek, hogy hogyan tudnák kivédeni a felvétel nyilvánosságra kerülésekor bekövetkező hatásokat.

"Próbálom kideríteni, hogy egyáltalán milyen kontextusban hangzott el, hogy kitaláljunk valamit, amivel megforgathatjuk a dolgot", hallatszik Katrina Pierson kampányszóvivőtől. Pierson erre most azt reagálta, hogy ez az egész nem is történt meg, Omarosa "egy filmforgatókönyvet ír".

Penn Jillette bűvész pedig a Vulture-nak nyilatkozta azt, hogy ő egyszer ott volt egy szobában, amikor Trump niggerezett, de nem akar erről részletesen beszámolni, mert nem tudná hitelesen visszaidézni, csak érzelmi alapú "sztorimeséléssel", ahhoz viszont túl nagy a tét, nem akarja, hogy tévedjen valami apróságban.

Rögzítsük azért: bár nem volt konkrét információja,

Trump kampányszóvivője simán elhitte, hogy van niggerezős Trump-felvétel.

Sőt, aztán azt is nyilatkozta, hogy nem tud rá garanciát vállalni, hogy nem létezik ilyen. De ennél is frappánsabban összefoglalta Stephen Colbert, aki a saját showjában úgy reagált,

Ez durva! Nem is tudtuk! Végre bizonyíték! A fickó, aki nem akart fekete bérlőket, aki szerint a náci felvonulók között is vannak jó srácok, és aki Afrikát szarfészeknek nevezte... egy rasszista!

Omarosa állítólag minden beszélgetést felvett a Fehér Házban, amelynek részese volt, nem csak a kirúgását. A sztorik hitelességéről folyó vitát nyilván az fogja majd eldönteni, ha ezeket nyilvánosságra hozza.

Szaftos sztorik

Addig is itt van még egy olyan történet, amiről valószínűleg soha nem fog bebizonyosodni, hogy igaz-e, de legalább jól hangzik, és imádja a média: Melania Trump állítólag gyűlöli a férjét, és igyekszik őt apró gesztusokkal megalázni a nyilvánosság előtt, vagy legalább keresztbe tenni neki, hogy Trumpnak aztán magyarázkodnia kelljen. Ilyen szabotázsakció volt a nevezetes "leszarom-dzsekije" is, amit a menekültekkel való találkozásra vett fel. Omarosa szerint Trump utasította a feleségét a programra, hátha helyre tudja hozni, amit ő a nyilatkozataival elcseszett. A feleség pedig így jelezte, hogy elege van a férje hülyeségeiből.

De Omarosa ír arról is, hogy

szerinte Trumpnak komoly mentális és memóriaproblémái vannak,

2011-ben Trump intézte el, hogy a nő ne perelje be a National Enquirer nevű lapot, amelynek a főnöke Trump barátja volt, cserébe a lap zsíros állást adott Omarosának.

Trump és Gene Simmons a Kissből Ivanka Trump füle hallatára beszéltek arról, hogy milyen jó nő, és Simmons szeretné közelebbről is megismerni, "ha érted, mire gondolok", Trump pedig örömmel hallgatta ezeket a mondatokat.

Trump felvetette, hogy nem a Bibliára, hanem a The Art of the Deal-re, saját üzleti könyvére akarna felesküdni. Amikor Omarosa gyorsan lebeszélte, nevetéssel záródott a párbeszéd, és nem lehetett tudni, viccelt-e Trump.

És hogy mi Trump reakciója minderre? Szó szerint kutyának, majd lecsúszottnak, züllöttnek (lowlife) nevezte a nőt, amire persze megint ugrott a média: az enyhébb vélemények szerint csakis Trump lehet az, aki a rasszista vádra szexista sértéssel válaszol, a keményebb hangok szerint Trump túl messzire megy azzal, hogy dehumanizálja az ellenfeleit.

Az Unhinged mindenesetre jelenleg második az Amazon toplistáján, és negyedik a Barnes and Noble-én, ami nevezhető akár jónak is, ugyanakkor az első belsős ember által írt Trump-gyalázó könyv, a Fire and Fury jóval nagyobbat durrant.

