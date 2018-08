Lezuhant egy tűzoltó-helikopter Ausztráliában

Fának csapódva lezuhant egy tűzoltó-helikopter az ausztráliai bozóttüzek helyszínén, Sydney-től mintegy 250 kilométerre, írja a Guardian. A pilóta meghalt, rajta kívül más nem tartózkodott a fedélzeten.

A baleset helyi idő szerint délután kettő körül történt Új-Dél-Wales állam partjainál, Ulladulla város közelében. A pilóta holttestére a rendőrök találtak rá az 1994-es Kawasaki BK117 típusú helikopter roncsai között.

