Görögország és Németország megegyezett a menekültekről

Eleonore Petermann belügyi szóvivő Berlinben bejelentette, hogy elvi egyetértés alakult ki a görögöknél regisztrált, de a német határon feltartóztatott menedékkérők visszaküldéséről, írja az MTI. A szóvivő szerint már megegyeztek a tervezet szövegéről, és csak egyetlen levélváltás van hátra a megállapodásig.

A tárgyalások Olaszországgal is jól állnak, viszont a német belügyminisztérium tárgyalásait még nem zárták le. Spanyolországgal pedig már meg is kötötték az alkut, ami életbe is lépett. Ennek értelmében a németek 48 órán belül visszaküldhetik a Spanyolországban regisztrált menekülteket, akiket feltétel és ellenszolgáltatás nélkül kell visszafogadniuk. Az új fő célállomásnak számító spanyoloknál 23 500 menekültet regisztráltak július végéig. Ez a szám az olaszoknál 18 500, a görögöknél 16 000.

A német határon feltartóztatott menedékkérők visszaküldéséről szóló kétoldalú megállapodások kidolgozásáról július elején egyeztek meg a német koalíciós pártok. A megegyezéssel lezárták a belügyminiszter, Horst Seehofer vezette bajor Keresztényszociális Unió (CSU) és az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) menekültügyi vitáját, amely arról szólt, hogy miként lehet megtagadni a belépést a határ állandó ellenőrzés alá vont pontjain – a bajor–osztrák határ három átkelőjénél – a máshol már regisztrált menedékkérőktől.