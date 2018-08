A legutolsó információk szerint 42-en meghaltak kedden, amikor Genovában leszakadt egy híd. A világsajtót bejárta a kép, ahogy a leszakadt híd szélétől pár méterre egy zöld teherautó áll, ami épp, hogy megúszta a tragédiát. A teherautó olasz sofőrje a Daily Mailnek nyilatkozott.

A 37 éves Luigi Fiorillo elmondása szerint azonnal a fékbe taposott, amikor meglátta az előtte összeomló hídat. A négygyerekes apa csodának nevezi, hogy nem zuhant a mélybe, és éppen az ő járműve előtt pár méterrel szakadt le a híd egy része.

Belenéztem a halál arcába a Morandi-hídon. Csodának köszönhetően menekültem meg.

- mondta Fiorillo az újságnak, aki azt is elmondta, hogy balról éppen előztek, miközben előtte az autók zuhanni kezdtek a mélybe. Fékezés után megpróbált rükvercelni is, de nem sikerült, ezért kiugrott a teherautóból, és gyalog kezdett el hátrálni. Akkor látta meg, hogy mennyire közel áll a szakadék széléhez, majd futni kezdett visszafelé. A sofőr autóját a többi járművel együtt azóta elvontatták.

Szintén a Daily Mail írja, hogy egy másik teherautó-sofőr is csodával határos módon élte túl a katasztrófát. Luciano Goccia a teherautójával éppen a híd alá parkolt, majd amikor kinyitotta a jármű ajtaját, óriási robbanást hallott.

A robbanás ereje a falhoz vágta a férfit, akinek a szeme láttára zuhant rá egy óriási betondarab az autójára, ami a felismerhetetlenségig összetört. A férfi biztos nem élte volna túl, ha abban a pillanatban még az autóban ül. Goccia megúzta pár karcolással és egy apróbb karsérüléssel. Az autója viszont a roncstelepen végzi. A leszakadó híd miatt keletkezett "levegőrobbanásnak" köszönhetően megmenekült férfi egyébként saját bevallása szerint naponta két-három alkalommal ment át eddig a híd alatt.

A brit bulvárlap más túlélők történeteit is összegyűjtötte. Egy francia ügyvéd és családja a hídra érkezve vette észre, hogy a tartóoszlopok dőlni kezdenek jobbra. Megpróbáltak rükvercelni, de végül inkább kiugrott a kocsival a feleségével és három éves gyermekükkel és futásnak eredtek.

Egy olasz férfi saját elmondása szerint annak köszönheti az életét, hogy a hídról úgy zuhant le az autójával, hogy két hatalmas betontömg közé esett, amelyek megvédték a többi leomló híddarabtól.

A Daily Mail összeszedte az áldozatokat. Köztük van négy barát, akik az utolsó pillanatban döntöttek arról, hogy repülő helyett autóval indulnak Franciaországba. Egy négyfős család nem sokkal a szülők nászútja után éppen nyaralni mentek, amikor az autójuk a mélybe zuhant, és mindannyian meghaltak. Hasonló módon hunyt el egy háromfős család is gyermekükkel az autóban, illetve az esküvőjüket jövőre tervező fiatal pár, egy fiatal olasz és francia pár is. A halottak között van román, francia, chilei, dominikai, albán állampolgár, illetve egy profi motorversenyző is.

Az áldozatokat szombat fél 12-kor búcsúztatják, de közülük 17 családja elutasította az állami temetést, mert a hatóságokat okolják a tragédiáért. Az egyik áldozat édesanyja szerint szégyen, hogy politikusok magukat mutogatják majd a temetésen, hiszen az állam felelős a katasztrófáért. Luigi di Maio kormányzó azt is belengette, hogy nem csak nem hosszabbítják meg a híd fenntartásáért felelős cég szerződését, hanem akár 150 millió euróra is megbüntethetik őket, szükség esetén pedig bíróságra viszik az ügyet.

Egyelőre nem tudni, mennyi sérültek és halottak pontos száma, csütörtöki hírek szerint még 10-20 ember is lehet a romok alatt. Az olasz kormánypárt korábban gyerekmesének hívta a híd állapota miatti aggodalmakat, és egyes hírek azt is pedzegették, hogy a híd építésénél az olasz maffia rossz minőségű, kispórolt cementet használt, ami hozzájárulhatott a katasztrófához. A tragédia arra is rávilágított, hogy több ezer olasz híd lehet még hasonló állapotban. A tragédia miatt elhalasztják a városi rangadónak számító Genoa-Sampdoria olasz első osztályú focimeccset is.

Borítókép: Massimo Pinca / Reuters.