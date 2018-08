Egy rekesz sörrel beszélte le a sofőr a férfit, aki le akart ugrani a hídról

Jason Gaebel és Kwame Anderson áruszállítóként dolgoznak Amerikában, legutóbb sört szállítottak egy sportkocsmába. Visszafelé jövet azonban arra lettek figyelmesek, hogy a felüljáró oldalán kívülről egy férfi kapaszkodik, aki öngyilkosságra készül.

Miközben egyikük videózott, másikuk próbált szót érteni a férfivel, aki jelezte, hogy véget kíván vetni az életének. A videót abban a pillanatban kikapcsolták, és azonnal tárcsázták a segélyhívót. A Washington Post szerint a diszpécser arra kérte a két áruszállítót, hogy a rendőrök kiérkezéséig tartsák magukat távol a férfitől, de Anderson ezt nem bírta megvárni attól félve, hogy addig a férfi megöli magát.

Mint Anderson elmondta, először A belső ember c. film jutott eszébe, amiben a Denzel Washington egy túsztárgyalót alakít, ezért elkezdett beszélgetni a férfivel. Annyira belejött, hogy a rendőrök érkezése után is még beszélgetett a híd szélén kapaszkodó férfivel, akiről kiderült, hogy Chicago necces részén nőtt fel, és gyerekei is vannak. Anderson egészen addig próbálkozott mindenfélével megfogni a férfi figyelmét, míg végül bedobta az tökéletes kérdést:

Nem akarsz inni velem egyet?

- kérdezte a férfitől, aki végül egy talánnal válaszolt. Miközben a rendőrök elterelték az öngyilkosjelölt figyelmét, Anderson a kocsihoz rohant, kivett egy rekesz sört (Amerikában ez egy 12-es csomagolású Coors Light), odasétált a híd széléhez, kinyitott egyet, és azt mondta neki, hogy ha visszamászik a hídról, övé az egész rekesz. A férfi aztán fogta magát, visszamászott, és a mentők elvitték a kórházba.

A sör nagyon-nagyon régóta összehozza az embereket. Ma annyira összehozta őket, hogy életet mentett

- nyilatkozta a rendőrszóvivő később a sajtónak.

A rekeszt végül Anderson nem tudta odaadni a férfinak, de mivel humoristaként is dolgozik, meghívta az egyik előadására, ahol megígérte, hogy állja a sör árát.