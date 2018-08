Ecuador lezárta a határait a bevándorlók elől

Összeomlás és pánik uralja Brazíliát. A kamionosok úttorlaszokat állítottak fel, és a 200 milliós ország valóban megbénult. Az ok: 300 forint lett az üzemanyag literje.

Új határellenőrzési szabályokat vezetett be Ecuador, hogy megállítsák az útlevél nélkül az országba érkező venezuelai bevándorlókat. A határátlépést megkísérlők közül sokan a szomszédos Kolumbiában várakoznak.

A venezuelai társadalmi-gazdasági helyzet miatt az emberek tömegesen menekülnek a hiperinfláció, illetve az élelem- és gyógyszerhiány sújtotta országból. A menekültek közül több ezren személyi igazolvánnyal próbálnak eljutni a szomszédos országokba – például a Peruban és Chilében élő családtagjaikhoz.

Kolumbia tiltakozott a döntés ellen; szerintük kiszolgáltatott és sebezhető emberek ragadtak a határ túloldalán. Az elmúlt 15 hónapban több mint egymillió venezuelai bevándorló érkezett Kolumbiába. Az ecuadori határon több mint négyezer menedékkérő tűnik föl minden nap.

Christaian Kruger Sarmiento, a Migration Colombia ügynökség igazgatója szerint az útlevélhez kötött beutazás nem fogja megállítani a migrációt, mert az emberek szükségszerűségből hagyják el Venezuelát, nem jókedvükből. Sarmento szerint az ecuadori határellenőrzési gyakorlat tovább fogja növelni az illegális bevándorlók számát, ami hosszabb távon más jellegű gondokat okozhat.

Az ecuadorihoz hasonló lépéshez folyamodott nemrég Peru is, ahol augusztus 25-től lesz útlevélköteles a venezuelaiak beutazása. Aggodalmának adott hangot Brazília is, akik még a hónap elején vezettek be ideiglenes határzárat a velük szomszédos Venezuelával szemben.

(BBC News)