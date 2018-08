22 gyereket ölt meg a szaúdi légicsapás Jemenben

30 embert, köztük 22 gyereket ölt meg a szaúd-arábiai légierő Jemen északnyugati részén csütörtökön. A központi hatalommal szemben harcoló húszi felkelők által uralt területet ért légicsapásról a lázadók kormányának egészségügyi minisztere számolt be – írta a CNN.

A támadás négy menekülő család konvoját érte el, akik épp azért hagyták el otthonaikat, mert egy korábbi támadás a családok négy másik tagját már megölte – közölték helyi források a CNN-nel.

A támadás 20 kilométerre a Vörös-tengertől, al-Duraihmiben történt, amely a szaúdi támogatást élvező jemeni vezetés és az iráni közreműködéssel megerősített lázadók között zajló háború legújabb forró pontja.

Mi folyik a legszegényebb arab országban?

A külföldön húsziknak, Jemenben Anszár Allahnak, azaz Allah támogatóinak nevezett frakció 2015-ben foglalta el Jemen északnyugati részét (a fővárossal, Szanaával együtt) a nemzetközileg elismert, a szomszédos Szaúd-Arábia által patronált kormánytól. A húszi mozgalom a síitákhoz inkább politikailag, mintsem vallásilag kötődő zaidi törzsből nőtt ki, és felekezeti kötődése - na meg Irán támogatása - miatt kivívta a szunnita felekezetű dinasztiák által irányított arab államok ellenszenvét. Ezért 2015 tavaszán több arab ország Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek vezetésével katonai intervencióval próbálta megsemmisíteni a húszikat, azonban az óriási katonai erőfölény ellenére a húszi gerillákat a mai napig sem sikerült megtörni. Azonban az állandó bombázásokkal sikerült az amúgy is elmaradott ország civil infrastruktúráját teljesen tönkretenni - ennek egyik legszomorúbb eredménye az országban elharapódzó éhínség és a kolera. A jemeni káosz egyik mellékterméke, hogy az országban a csaknem két évtizede tartó amerikai likvidálások ellenére komoly területeket tudott kihasítani magának az al-Káida, és néhány száz fő kontingenssel képviselteti magát az Iszlám Állam is.

Az arab országokat egyre gyakrabban éri a nemzetközi sajtóban az a vád, hogy ugyanúgy tudatosan támadnak civil célpontokat, mint szíriai ellenfelük, Bassár al-Aszad. Az atrocitások miatt jogos felháborodásból kijut az Egyesült Államoknak és Nagy-Britanniának is, melyek légi utántöltéssel és felderítő akciókkal is támogatják a koalíciót; arról nem is beszélve, hogy a nyugati országok fegyveriparai évente több milliárd dollárnyi megrendelést kapnak az Öböl-országokból, és a nyugati közvélemény gyomra nem igazán bevenni, amikor amerikai bombával gyilkolnak meg osztálykirándulókat vagy német aknavetőkkel lőnek szét egy kórházat.

Legutóbb augusztus 8-án hajtottak végre hasonló támadást akkor a piacot is elérő csapásban 43 ember halt meg, közöttük sok gyerek. A sebesültek többsége is tíz év alatti volt.