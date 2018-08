Merkel: Változtatás helyett inkább érjük el a klímavédelmi célokat

Angela Merkel vasárnap egy interjúban arról beszélt, hogy a Németországot sújtó aszály és hőség bizonyítja, az éghajlat nem csak Afrikában és a sarkvidéken változik, ezért különösen fontos teljesíteni a klímapolitika területén 2030-ra kitűzött európai uniós célokat, megváltoztatni azonban nem szükséges őket – írja az MTI.

A német kancellár az ARD köztelevízióban vasárnap leadott interjúban elutasította Miguel Arias Canete éghajlat- és energiapolitikáért felelős uniós biztos javaslatát, amely szerint az EU-nak 2030-ra nem 40 százalékkal, hanem 45 százalékkal kellene csökkentenie az üvegházhatású gázok szén-dioxidban számolt kibocsátását 1990-hez képest.

Mint mondta, nem örül az ilyen javaslatoknak, szerinte nincs értelme állandóan új célokat kitűzni, főleg mert számos EU-tagállamnak a jelenlegi célok elérése is nehéz. Németországban is sok a teendő, végre kell hajtani például egy közlekedéspolitikai fordulatot is, mellyel kapcsolatban Merkel kiemelte, hogy azzal számol, ennek a részeként

jelentősen felgyorsul majd az elektromos meghajtású járművek terjedése Németországban.

A rendkívül meleg és csapadékszegény nyári időjárás szerinte jól mutatja, hogy a klímaváltozás nálunk is érezhető, ezért is készít a szövetségi kormány egy önálló klímavédelmi törvényt, amely a 2030-ra kijelölt célok eléréséről szól. Ezeknek a vállalásoknak a teljesítése éppen elég nehéz lesz – tette hozzá a kancellár.

Az EU a világ harmadik legnagyobb üvegházgáz-kibocsátója Kína és az Egyesült Államok után, évente nagyjából 4,5 milliárd tonnával, az EU-n belül pedig Németország áll az első helyen, nagyjából 900 millió tonnával.