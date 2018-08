Több mint 200-an megsérültek egy iráni földrengésben

Erős földrengés rázta meg Irán északnyugati részét, az 5,9-es erősségű földmozgás Kermánsáh térségében két ember életét kioltotta, és több mint kétszázan megsérültek, írja az MTI. Korábban a Tasznim állami hírügynökség még arról számolt be, hogy egy ember vesztette életét és 58 megsérült a Kermánsáhtól északkeletre fekvő Tazehabád városban.

A kezdeti földmozgást 21 utórengés követte, amelyek közül kettő erőssége meghaladta a Richter skála 3-as fokozatát.

Az amerikai földtani intézet (USGS) mérései szerinti 6,1-es erősségű földrengés fészke Kermánsáhtól 88 kilométerre nyugat-északnyugatra volt, 10 kilométeres mélységben. A földrengést Bagdadban is érezni lehetett az iraki televízió jelentése szerint. Az iraki fővárosból nincsenek értesülések sérültekről.

A kermánsáhi egyetem orvosi mentőszolgálatának vezetője közölte az IRNA hivatalos hírügynökséggel, hogy a földmozgásnak két halottja és 241 sérültje van. Egy állapotos nő és egy 70 éves férfi életét követelte a földrengés.

