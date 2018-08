Tényleg fedezett a pápa egy szexuális zaklatót?

Lemondásra szólította fel Ferenc pápát a Vatikán volt washingtoni nagykövete, a 77 éves Carlo Maria Viganò. A szokatlan felhívás oka pedig nem más, mint hogy szerinte a pápa tudott Theodore McCarrick zaklatási ügyéről, de eltussolta azt.

McCarrick, aki 2000-2006 között volt Washington érseke, egyike a legmagasabb rangú amerikai katolikus főpapoknak, akiket szexuális visszaéléssel vádoltak meg. McCarrik 2001 és 2006 között washingtoni érsek volt, erről a pozíciójáról azért kellett lemondania, mert elérte a tisztség betöltésének felső korhatárát, a 75 életévet, ezután viszont éveken keresztül a egyházi diplomataként járta a világot és képviselte a Vatikán érdekeit.

Fotó: Jonathan Newton / AFP Ferenc pápa Theodore McCarricket készül megölelni 2015. szeptember 23.-án a washingtoni Szent Máté Apostol székesegyházban

Viganò pár nappal ezelőtt publikált, hosszú, 11 oldalas levelében azt állítja, hogy

a kétezres években a Vatikánban már tudták McCarrickről, hogy fiatal papnövendékeket molesztált, ennek ellenére sokáig fedezték az érseket.

Viganò azt állítja: 2006-ban jelezte a problémát a hierarchiában eggyel felette álló egyházi személynek, Leonardo Sandrinak, egy memót is küldött neki erről, ám érdemben senki nem reagált rá.

XVI. Benedek pápa megbüntette, mert rákérdezett

Aztán küldött még egy írásos feljegyzést, de arra sem kapott választ. Végül XVI. Benedek pápa megbüntette és McCarrick amolyan belső számüzetésbe került: nem utazhatott, nem vehetett részt nyilvános eseményeken, találkozókon. Ezekről a szankciókról 2013-ban XVI. Benedek utódja, Ferenc pápa is tudomást szerzett, állítja Viganò.

Vallomásában Viganò leírta, hogy amikor egyszer Ferenc pápával beszélt személyesen, akkor elmondta neki, miért állította Benedek pápa parkolópályára McCarricket. Ennek ellenére - legalábbis Viganò szerint - Ferenc pápa továbbra is fedezte McCarricket. Sőt, közbenjárt, hogy egyre magasabbra jusson az egyházi hierarchiában.

Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images Hungary Carlo Maria Vigano (középen)

Idén nyáron írt először a sajtó arról, hogy Theodore McCarrick, Washington nyugalmazott érseke a hetvenes évek elején a manhattani St. Patrick-katedrálisban karácsonyi éjféli misére készülődve molesztált egy akkori minstránsfiút. Júliusban McCarrick lemondott a katolikus egyházat vezető bíborosi testületben elfoglalt helyéről. Döntését a pápa is jóváhagyta.

Ferenc pápa imádkozó és vezeklő életmódot kért

A vatikáni közlemény szerint Ferenc pápa azt kérte az amerikai bíborostól, hogy folytasson "imádkozó és vezeklő" életmódot, amíg az ellene szóló vádakat valamiképpen tisztázzák a katolikus egyház vizsgálata során.

A most 87 éves bíboros a pápa rendelete értelmében június óta nem teljesíthet papi szolgálatot az ellene felhozott gyanú miatt. McCarrick bíborost azzal vádolják, hogy "hitelt érdemlő" állítások szerint negyven évvel ezelőtt, amikor még New Yorkban teljesített szolgálatot, szexuálisan zaklatott egy tinédzser fiút. Ez a fiú mára egy hatvanas éveiben járó New York-i üzletember, aki szerint a pap két évtizeden zaklatta őt.

Az idős bíboros közleményben adott hangot megdöbbenésének a valahai ministráns mai vádjai miatt, és tagadta a vádakat. Közölte: teljes mértékben együttműködött a vizsgáló bizottsággal, és engedelmességből elfogadja a pápa döntését. "Miközben egyáltalán nem emlékszem erre az esetre, és hiszek a saját ártatlanságomban, sajnálatomat fejezem ki a vádakat felhozó személynek a fájdalmai, és egyházam tagjainak e vádak által keltett botrány miatt" - írta közleményében.

Ferenc pápa nem reagál a levélre

Ferenc pápa a mostani 11 oldalas vádiratot egyelőre nem méltatta válaszra. A pápa a mostani írországi látogatásán annyit mondott a levélről, hogy az állításai szerinte "magukért beszélnek". Az őt erről kérdező újságírókat pedig arra biztatta, hogy figyelmesen olvassák el a levelet, és vonják le maguknak a következtetéseket.

Fotó: Ben Stansall / AFP Ferenc pápa az Írországban tett látogatása alatt tart beszédet 2018 augusztus 25.-én Dublinban

Az Egyesült Államokban az elmúlt években több ezer katolikus pap volt érintett zaklatási botrányokban. A pápát pedig azzal nem lehet vádolni, hogy teljességgel elhallgatta volna az egyházon belül gyermekmolesztálási ügyeket.

Írországi látogatásának vasárnapi záróeseményén, Dublinban ismét bocsánatot kért a katolikus egyház egyes tagjai által elkövetett visszaélésekért. Köztük az írországi katolikus egyházi vezetők bűneiért, amelyeket a rájuk ruházott hatalommal visszaélve követtek el.

Borítókép: Theodor McCarrick bíboros, Fotó: Max Rossi / Reuters