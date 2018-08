Orbán gyűjti a szövetségeseket a migránsellenes Európához

„Mi nem megyünk el a Néppártból, csak elzavarni lehet minket” – mondta Orbán Viktor Tusványoson, mégis van olyan értelmezés, amely szerint a magyar kormányfő egy új európai pártszövetség létrehozását készíti elő Milanóban, ahol kedden Matteo Salvinival találkozik.

Az olasz belügyminiszternek és kormányfőhelyettesnek azonban súlyos koalíciós konfliktust kell vállalnia a találkozó miatt, és az is kérdés, hogyan lehetne létrehozni egy pártszövetséget csupa olyan pártból, amely egymást kizáró célok miatt ostorozza Brüsszelt.

Orbánnak Magyarországon nem kell olyan politikai nehézségekkel szembenéznie a tárgyalások miatt, mint Salvininek, így neki mindenképp jól jön a találkozó arra, hogy magát az új Európa frontembereként mutassa meg, akit az EU egyik legnagyobb államának kormánya hív segítségül.

Salvini helyzete viszont nehezebb a rendhagyó olasz koalícióban: ő a szélsőjobbos Liga elnökeként a kisebbik kormánypárt vezetője és migránsellenes retorikájához ugyan passzolna Orbán, de a nagyobbik partner, a szélsőbaloldali – a papírok nélküli migránsok deportálását az ezzel járó gyakorlati problémák megválaszolása nélkül szintén felvető – 5 Csillag Mozgalom (M5S) azonnal bejelentette: remélik, ez csupán politikai eszmecseréről, nem pedig kormány szintű találkozóról van szó.

Osszuk el őket vs. le a kvótákkal

Látszólag könnyű lenne szót értenie egymással az olasz és a magyar kormánynak: elvégre a menedékkérők beengedését az olasz fél határozottan ellenzi. Amikor az őket a tengerből kihalászó hajókat nem engedte az olasz partoknál kikötni a kormány, akkor Orbán Viktor együttérző "Végre!" sóhajjal üdvözölte a döntést.

Örömmel fogadta a magyar kormány azt is, amikor Salvini augusztusban nem engedélyezte, hogy 177 menedékkérővel a fedélzetén kikössön a Diciotti hajó. A kikötés feltételül a belügyminiszter azt szabta volna, hogy az EU tagállamai vállaljanak garanciát a hajón lévők befogadására.

És itt már el is jutottunk oda, hogy a migráció teljes elutasítása önmagában nem elég arra, hogy közös platformot hozzanak létre, így arra sem, hogy közösen változtassák meg az európai migrációs szabályokat, bár Salvini erről nyilatkozott a héten.

Hogy a belügyminiszter helyzete Olaszországban mennyire más, mint Orbáné Magyarországon azt jelzi az is, ahogyan a Diciotti kálváriája megoldódott: a belügyminiszter hozzájárult a kikötéshez, bár csak Albánia vállalta húsz menedékkérő befogadását – mellette Írország is jelezte szándékát –, egyébként az olasz katolikus egyház ígérte, hogy kész gondoskodni a többi érkezőről.

Salvini hozzájárulásához azonban az adott igazi lökést, hogy az ügyészség eljárást helyezett kilátásba Salvinivel szemben személyi szabadság megsértésének gyanújával: az olasz törvények szerint ugyanis a hatóságok 48 órán túl senkit sem tarthatnak fogva letartóztatási parancs hiányában. Előzetesen ugyan azt twittelte ki a miniszter, hogy nem fél a letartóztatástól, mert az országát védi, később mégis engedett.

Internacionalista nacionalizmus

"Salvini nagyon vágyott arra, hogy találkozhasson az euruszkepticizmus másik nagy mesterével, Orbánnal. Bizonyosan szó lesz a következő európai választásokról, akár egy új nemzetközi-nacionalista szövetség létrehozásáról, amiről korábban Marine Le Pen is beszélt" – mondta az Indexnek Andrea Gerli. A Rai újságírója szerint az ötletet még Donald Trump egykori tanácsadója, Steve Bannon vetette fel márciusban az olasz választások idején, neki több találkozója is volt Salvinivel.

"Kérdés persze, hogyan valósítaná ezt meg Salvini és Orbán, hiszen saját nemzeti érdekeik ellentétben állnak egymással:

Olaszország a migránsok elosztását követeli – bár az érkezők száma ötödére csökkent a 2016-oshoz képest – Magyarország viszont hallani sem akar a menedékkérőkkel járó terhek elosztásáról.

Ugyanezzel érvelt az M5S vezető kormányfője is: Luigi Di Maio szerint Orbán falakat húz fel és elutasítja a menedékkérők áthelyezését, és aki így tesz, az nem részesülhet az európai támogatási alapokból" – emlékeztetett a kormányfő szavaira Gerli, aki szerint épp ezért Olaszország kevés konkrét eredményre számíthat a találkozó kapcsán.

Salvini talán igen, aki ezzel megerősítheti a Liga növekvő népszerűségét és a választókkal érzékeltetheti, hogy ő az olasz érdekek védelmének első számú képviselője – akár a koalíciós partnerrel szemben is.

A látszólagos egyetértés mögött rögtön megmutatkozó érdekellentétet jelzi az Európai Parlament elnökének nyilatkozata is: Antonio Tajani szerint Salvninek rá kell vennie Orbánt, hogy fogadja el a menekültek ügykezelését érintő dublini szabályozást – írta az MTI. A politikus – aki mellesleg a Forza Italia színeiben éppúgy az Európai Néppárt frakciójának tagja, mint a Fidesz – ezzel tehát épp azt követelte, ami a magyar kormány szerint elfogadhatatlan: az az ország köteles elbírálni a beérkezők menedékkérelmét, ahol az adott személy először lépte át az EU határát. (Kétségtelen, ez alapesetben Görögországot jelentené, de sok esetben Magyarországon regisztrálták először a menedékkérőket, így Magyarországra hárulna a feladat. Ez nem feltétlenül befogadást jelent, hanem a kérelmek elbírálását, amelyek kimenetele elvileg lehet elutasítás is. Ez egyébként vonatkozott volna arra az 1294 menedékkérőre, akiknek befogadását Magyarország – nagy többséggel, de a törvényben előírtnál alacsonyabb részvétel mellett – népszavazással utasította el.)

Tüntetők fogadják Orbánt

Ezzel tehát a kormányfői posztra is bejelentkezhet Salvini, de Gerli szerint inkább csak együttérző kézfogást remélhet Orbántól a belügyminiszter, miközben tüntetésekkel is számolnia kell baloldalról. Milánóban tiltakozó gyűlést hirdettek délután öt órára a két politikus találkozója ellen. A civil szerveződés mellett demonstrációt hirdetett a parlamenti balközép Demokrata Párt (PD) is.

Orbán azonban kikerülheti a csapdát azzal, hogy általában az európai határok védelméről szól, és arról, és Olaszország migrációval kapcsolatos nehézségeiért is Brüsszelre terelheti a felelősséget, így – noha a már az EU területén lévőkkel kapcsolatban Magyarország nem kínál megoldást Olaszországnak – nem az lesz a fókuszban, hogy Budapest valójában jelenleg épp azt ellenzi – a menekültek elosztását –, ami rövid távon enyhítést adna az olasz kormánynak.

Ugyanez a helyzet Csehországgal is, amelynek kormányfőjét Andrej Babišt az olasz miniszterelnök fogadja nem sokkal az Orbán-Salvini találkozó után.

Borítókép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k) az olaszországi Milánóban tett látogatásán 2018. augusztus 28. Mellette balról Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, jobbról Csiszár Jenő, Magyarország milánói főkonzulja. MTI Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs