Kétéves guatemalai kislány halála miatt perelik az amerikai bevándorlásiakat

Az Egyesült Államok bevándorlási és vámügyi hivatala (U.S. Immigration and Customs Enforcement) mintegy 20 ezer munkatárssal üldözi az illegális bevándorlókat. A bevándorlásiak örökös kapacitáshiánnyal küzdenek, ezért amikor saját létesítményei túlzsúfoltak, olykor szövetségi börtönbe zárják azokat az illegális bevándorlókat, akik sorsuk elbírálására várnak.

Guatamalából jöttek

A 20 éves Yazmin Juarez Guatamalából érkezett Mariee nevű 19 hónapos kislányával a Rio Grande folyón keresztül az Egyesült Államokba. Ez a folyó jelenti 2100 kilométer hosszan az Egyesült Államok és Mexikó között az államhatárt.

A hatóságok elkapták őket és márciusban egy texasi, Dilley városában található szövetségi börtönben tartották őket ideiglenesen fogva. A kislány megbetegedett, légúti fertőzést kapott, később hat hétig New Jerseyben kezeltek, végül a philadelphiai gyermekkórházban halt meg.

Per

Az Arnold & Porter ügyvédi iroda munkatársai most azt állítják, hogy a betegség korai fázisában a kislány nem kapott megfelelő orvosi ellátást, ezért 40 millió dolláros keresetet nyújtottak be Arizona államban, ahonnan a szövetségi kormány a Dilley létesítményt működteti - tudósított a CNN. A kormány bejelentette, hogy saját maga is vizsgálatot indított, illetve általánosságban rögzítette, hogy mindent megtesznek a bevándorlók megfelelő egészségügyi ellátása érdekében, és az ügynökség évente több mint 250 millió dollárt költ erre.

Természetesen felmerülhet, hogy maga az anya mennyire veszélyeztette saját gyermeke egészségét azzal, hogy kitette a kockázatos illegális határátkelésnek, illetve mennyire etikus ekkora összegre ácsingózni a gyermekünk halála után,, de Juarez ügyvédei azt állítják, hogy Mariee még teljesen egészséges volt, amikor megérkezett a Dilley-létesítménybe, és az állapot-romlása a fogva tartással függ össze.