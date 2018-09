Több tucatnyi megtermékenyítéshez saját spermáját használta a meddőségi specialista

Dr. Donald Cline, meddőségi specialista indianapolisi klinikáját a hetvenes és nyolcvanas években több pár is felkereste. Az orvos minden sikeres megtermékenyítésnél azt mondta, vagy a férjek, vagy névtelen donorok spermáit használta.

Ment is az üzlet évekig, de a 2014-es év nagy törést hozott az akkor már nyugdíjaskorú doktornak.

Ekkor ugyanis néhány harmincas-negyvenes éveiben járó nő egymástól függetlenül úgy döntött, felkutatja a származását az erre szakosodott weboldalakon. Hirtelen mindegyiküknek bővült a családja, tudniillik rájöttek: mindannyiukat a doktor rendelőjében hozták létre, és mindannyian féltestvérek.

Dr. Cline ugyanis egy dolgot elfelejtett elmondani a hozzájuk forduló szüleiknek:

gyakran saját spermáját használta a megtermékenyítésükhöz.

A lányok még abban az évben vádat emeltek a többszörös apa ellen. A férfi akkor még továbbra is tartotta magát ahhoz, hogy a donorok ismeretlen férfiak voltak, de még azt is hozzátette: előfordult, hogy ugyanannak a férfinak a spermáját több nőnél is felhasználta. De a feljegyzéseit és jegyzeteit azóta megsemmisítette, és semmi másra nem emlékszik.

A hatóság a nyomozás során megerősítette, hogy DNS-tesztekkel két nőnél biztosra megállapították, hogy ők az orvos lányai. Ők pedig megnézték a származást tesztelő weboldalakat, ahol kiderült:

a doktornak nem kevesebb mint harmincnyolc gyereke lehet szerte a világban.

Legalábbis egyelőre ennyit találtak meg.

2017 decemberében a doktort beismerte bűnösségét abban, hogy akadályozta az igazságszolgáltatást a korábbi hazudozásaival, és azt is bevallotta, hogy néhány alkalommal valóban saját mintáját használta. Ezért pedig a dokit 365 nap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Féltem. Ostoba dolgokat műveltem, és nem kellett volna hazudnom. Könyörületért és szánalomért esedezem

- mondta az orvos arra, hogy korábban miért tagadott mindent.

Arra Indiana államban nincs törvény, ha egy meddőségi specialista saját spermájával termékenyíti meg a pácienseit, ezért aztán nincs mi alapján őt elítélni. A DNS-teszttel beazonosított gyerekei most azon vannak, hogy hozzanak létre olyan törvényt, ami bűnténynek kiáltja ki az ilyen eseteket.

Azt akarom, hogy változzon meg a törvény, és hogy az egészségügyben dolgozókat is felelőssé lehessen tenni. Soha többé nem élhetek lelki nyugalomban. Újra és újra átélem ugyanazt a rémálmot

- mondta egyikük.

A 79 éves Dr. Cline praktizálási engedélyét múlthéten adta vissza az államnak.

Források: The New York Times, New York Post, Indy Star