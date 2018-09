Újabb nikábot viselő török turistát bírságoltak meg Dániában

Egy 48 éves nikábot viselő nőt bírságoltak meg Dániában. Az eset pikantériája, hogy a nő éppen Aarhus város rendőrségén akarta kérvényezni vízuma meghosszabbítását, amikor is a rendőrök inkább helyben ezer koronára (43 ezer forintra) büntették őt, mert megsértette a törvényt, írja az MTI.

"Turistaként volt Dániában, és a rendőrséggel akart beszélni" - mondta a dán rendvédelmi szervek szóvivője. "Azonnal elismerte, hogy nikábot viselt, és azt mondta, nem tud az új törvényről, és nem akart szabályokat megsérteni." A nő még a helyszínen megfizette a bírságot.

Ha valaki először sérti meg a törvényt, akkor ezer koronára büntetik. Ha utána megint, akkor már akár 10 ezer koronás (430 ezer forintos) pénzbírsággal, vagy hat hónapig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető. Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel kényszerít az arca elfedésére, arra pénzbírságot, de akár két év börtönbüntetést is kiszabhatnak.

Dániában augusztus 1-jén lépett életbe az a dán törvény, mely tiltja az arcot takaró ruhadarabok viseletét – például az ortodox muszlim előírásokat követő nők által hordott nikábot (a szemet szabadon hagyó fejkendőt) és a burkát (ami az egész testet elfedi, és a szemeket is rácsos ellenzővel takarja). A bevezetés után rögtön három nappal meg is büntették az első nőt a viselése miatt. Hasonló tilalom van érvényben Ausztriában, Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban is.

Dániában is megoszlanak a vélemények, hogy a törvény nem sérti-e a muszlim nők szabadságjogait. Az akár 10,000 koronás (500 ezer forint) bírsággal is járó törvény körül folyamatosak a tiltakozások. Míg az egyik oldal szerint az arc és az arckifejezés elválaszthatatlanul hozzátartozik az ember személyiségéhez, és segít az integrációban, addig a másik oldalon álló emberjogi szervezetek szerint a törvény a nők jogait és a vallásszabadságot sértik, valamint önbíráskodásnak a melegágya, miután számos országban, ahol a törvény érvényben van, rendszeressé váltak nők elleni rasszista támadások, akár egy arcot nem elfedő sál viseléséért is.