Novicsok: London Moszkva ellen újabb szankciókat követel

Már nincs kétsége a brit kormánynak, hogy az orosz titkosszolgálat hajtotta végre a támadást harci idegméreggel Salisburyben az egykori orosz katonai elhárítóval, Szergej Szkirpallal szemben. Theresa May szerdán egyértelműen az orosz elhárítást nevezte meg szerdai beszédében a merénylet végrehajtójaként. A brit kormányfő szerint olyan merényletről van szó, amelyről az orosz állam legfelsőbb szintjein kellett, hogy szülessen döntés – írta a BBC.

Nemzetközi körözést kért az Egyesült Királyság arra a két orosz férfira, akit hivatalosan is azzal gyanúsítanak, hogy ők hajtották végre idegméreggel a Szergej Szkripal és lánya elleni gyilkossági kísérletet – írta a BBC. A 66 éves, egykori orosz katonai elhárító tiszt és 33 éves lánya túlélték a támadást, jelenleg ismeretlen helyen őrzik őket a brit hatóságok.

Fotó: Handout / Reuters Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov

A márciusi merényletnek végül halálos áldozata is volt: egy férfi megtalálta egy parkban a parfümös üvegcsét, majd azt élettársának ajándékozta, azt gondolván, hogy abban valóban parfüm van. Az asszony belehalt a méregbe, a férfi is kórházba került, de megmentették az életét.

A rendőrség szerdai bejelentése alapján szinte mindent tudnak Alekszandr Petrovról és Ruszlan Bosirovról angliai tartózkodásukkal kapcsolatban. A két orosz férfi korábban is jártak a szigetországban ugyanezeken a neveken, amelyek vélhetően csak álnevek.

A Scotland Yard terrorelhárítási osztályának vezetője, Neil Basu szerint elegendő bizonyíték van a két férfival szemben arra, hogy a gyilkossági kísérletért, a vegyi fegyver birtoklásáért, valamint a Szkripalékat ért támadás helyszínére kiérkezett, a mérgezés miatt szintén életveszélybe került rendőr, és az ügybe a talált üvegcse miatt véletlenül belekeveredett házaspár tragédiája miatt vádat emeljenek. Ehhez azonban szükség volna a két férfi kiadatására, amivel London Moszkvához fordul – a kiadatásra semmi esély, egyrészt, mert orosz állampolgárt nem ad ki Moszkva, másrészt, mert a két ország között nincs kiadatási egyezmény, harmadrészt pedig, mert az orosz fél régóta eredménytelenül követelte Londontól, hogy adja ki azokat a politikai menedékjogot szerzett orosz állampolgárokat, akik ellen Moszkva emelt vádat. (Ilyen volt Borisz Berezovszkij is, aki végül elnökcsináló, befolyásos milliárdosból milliomossá szegényedve öngyilkos lett angliai otthonában.)

Az ügyészség beszámolója szerint tudható, hogy a gyanúsítottak két nappal a gyilkossági kísérlet előtt, március 2-án landoltak egy moszkvai géppel Londonban. A kelet-londoni City Stay Hotelben szálltak meg – a rendőrség szerint nincs veszélye annak, hogy méreg maradhatott a szobában –, majd másnap elmentek Salisburybe a tervezett gyilkosság helyszínére, ahol a térfigyelő kamerák másnap is befogták őket.

A feltételezés szerint Szkirpal házának bejárati ajtaján a kilincsre kentek a méregből és távoztak. (Ezzel kapcsolatos bizonyítékot a rendőrség nem mutatott be, de ettől még lehetséges, hogy a védelmet élvező egykori kettős ügynök házáról is vannak felvételek.)

A gyanúsítottak még március 4-én hagyták el az Aeroflot moszkvai járatával Londont.

Neil Basu szerint egyelőre kérdés, hol őrizték a támadók a merénylethez használt novicsokot, és az is tisztázásra vár, hol találta az üveget Dawn és Charlie, amely megmérgezte őket, és azt sem tudni, hogy ezt az üveget használták a gyanúsítottak a Szkirpal elleni merénylethez is vagy sem. Ennek fényében nem világos, miért biztos a rendőrség abban, hogy a merénylők szálláshelyén már nem állhat fenn a mérgezés veszélye. Ez azért is kérdés, mert a házaspár véletlen megmérgezése kapcsán már felmerült a brit rendőrség felelőssége is, mondván, a veszélyes harci idegméreg ismeretében talán túl korán mondták ki, hogy a merénylet közelében már senki sincs veszélyben.



A megtalált 40 eurós Nina Ricci üvegcse mindenesetre a rendőrség szerint tökéletesen alkalmas volt az idegméreg becsempészésére, szállítására és bevetésére és a merénylethez.

Márciusban, nem sokkal a merénylet után újabb szankciók léptek életbe Oroszországgal szemben, több diplomatát is kiutasítottak a NATO és az EU tagjai – Magyarország is megtette egy orosz diplomatával, ezután áprilisban Moszkva is kiutasított egy magyar diplomatát –, London reméli, hogy most azok is megteszik ezt, akik eddig ettől inkább elálltak.