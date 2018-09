Teherautóval hajtott a dallasi tévé épületének egy férfi

Helyi idő szerint hajnal hatkor egy kisteherautó hajtott neki a dallasi tévé, a Fox 4 News épületének, ráadásul többször is Dallas belvárosában, írja a dfw.cbslocal.com. Az épület földszinti hatalmas üvegfalai betörtek.

A sofőr ezután kipattant az autóból, kiabálni kezdett, és valamilyen papírokat kezdett el szétdobálni, amit az autóból, és különböző dobozokból vett elő, és az épület előtt szórt szét.

A férfi az épületbe nem ment be, és a rendőrök hamar lefogták, megbilincselték és őrizetbe vették. A rendőrség a helyszínre egy bombaszakértőket is kihívott. Az autóhoz először egy robot ment oda, hogy megnézze, van-e benne bomba, majd a bombaszakértők vizsgálták át a környéket, több közelben parkoló autót is a biztonság kedvéért.

Az épületet az újságíróknak el kellett hagyni, a környező utcákat is lezárták. Az incidensben nem sérült meg senki.