Lövöldözés egy bankban Cincinnatiben, több sérült

Cikkünk folyamatosan frissül.

Négy ember meghalt, és legalább öt embert megsebesített egy fegyveres Cincinnati belvárosában egy bankban csütörtökön, írja a Cincinnati Enquier. A helyi rendőrfőnök szerint a fegyveres a halálos áldozatok egyike.

2 ambulances just left downtown shooting scene ⁦@Local12⁩ pic.twitter.com/vZg0BECwKf — Jeff Hirsh (@local12jeff) September 6, 2018

A szemtanúk több tucat lövést hallottak a Fifth Third bank közelében. A Cincinnati Enquiernek nyilatkozó egyik szemtanú, Leonard Cain azt látta, hogy egy nő fülhallgatóval a fülében sétált a bank felé az utcán, többen próbálták figyelmeztetni, de nem hallotta, a fegyveres pedig rálőtt a nőre a bankban, amint az belépett. Cain maga is a bankba tartott éppen, de szóltak neki, hogy baj van, ne menjen be, később legalább 15 lövést hallott.

Egy cincinnati képviselőtestületi tag, Chris Seelbach a Twitteren azt írta, hogy "jó pár lövés, és tragikus módon áldozatok is vannak".

Az Enquier szerint négy embert már kórházba szállítottak, a szállítást a szemközti hotelből megfigyelő szemtanú, Zach Fritzhand a lapnak azt mondta, egyáltalán nem mozogtak az emberek a hordágyakon. "Nagyon sok vér volt" - mondta. Utóbbi kiderült, hogy köztük volt az egyik halálos áldozat.

NOW: #Cincinnati PD responding to active shooter/ officer involved shooting in the downtown area. These pictures just coming in from the scene from @apsaker pic.twitter.com/ind3FILibL — Angelica Carrillo (@acarrillonews) September 6, 2018

A bankban lévő emberek közül többen a wc-ben bújtak el, a lap által elcsípett rendőrségi rádió beszélgetés szerint nincs sérült rendőr, viszont egy közeli fagyizóban egy meglőtt áldozatot találtak.

2013 óta ez az ötödik, több áldozatot követelő lövöldözés a városban. Tavaly március 26-án zajlott ezek közül az eddigi legsúlyosabb: két ember halt meg és 15 ember megsérült a Cameo éjszakai bárban.