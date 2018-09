Rengeteg vért vesztett a megkéselt brazil elnökjelölt

Lula 12 évett kapott korrupcióért, de így is simán nyerne az elnökválasztáson.

Azután, hogy kiderült, ellenfele, Lula da Silva mégsem indulhat októberben a tisztségért. A támadásról felvétel is készült.

Több mint két liter vért vesztett Jair Bolsonaro, brazil elnökjelölt, miután csütörtökön megkéselték egy kampányeseményen, de mostanra már stabil az állapota – írja a BBC.

Bolsonarót a késelés után sokkos állapotban szállították kórházba, ahol kiderült, vérének 40 százalékát elvesztette, de a gyors műtéti beavatkozásnak köszönhetően sikerült stabilizálni az állapotát. Jelenleg rendben zajlik a felépülése, de legalább egy hétig kórházban kell maradnia, fia szerint pedig nem valószínű, hogy a jövő hónapban esedékes választás előtt újra kampányoljon.

Mint mondta, apja továbbra is gyenge, és nehezen beszél, így a támogatóinak helyette is ott kell lennie az utcákon. Flavio Bolsonaro egy képet is megosztott róla azzal a szöveggel, hogy apja erősebb mint valaha, és készen áll arra, hogy megválasszák.

Jair Bolsonaro está mais forte do que nunca e pronto para ser eleito Presidente do Brasil no 1° TURNO!

Deus acaba de nos dar mais um sinal de que o bem vencerá o mal!

Obrigado a todos que nos deram força nesse momento muito difícil!

Brasil acima de tudo, Deus acima de todos! pic.twitter.com/iijlCFBhE1 — Flavio Bolsonaro 177 Senador_RJ (@FlavioBolsonaro) 2018. szeptember 7.

Erre egyébként minden esélye meg is van, hiába áll ugyanis sokkal jobban a másik jelölt, Lula Da Silva a közvélemény-kutatások szerint, a legfelsőbb bíróság éppen csütörtökön dobta vissza a kérelmét és a fellebbezését is, mert a brazil törvények szerint jogerősen elítélt személy nem foglalhat el választás révén megszerezhető tisztséget.

A támadást Bolsonaro politikai ellenfelei is mind elítélték:

Fernando Haddad, aki Lula helyett indulhat majd a Munkáspárt színeiben, abszurdnak nevezte a késelést,

Michel Temer, jelenlegi elnök pedig azt nyilatkozta, hogy egy ilyen támadás elfogadhatatlan egy demokratikus államban.

A rendőrök már letartóztatták a feltételezett elkövetőt, egy 40 éves baloldali férfit, aki közösségi oldalain rendszeresen elítélte Bolsonaro politikáját. A családja szerint a férfi valószínűleg mentális problémákkal küzd, emellett pedig azt is hozzátették, hogy mélyen vallásos, szabadidejét általában a Biblia olvasásával töltötte.