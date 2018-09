Tényleg titkolták a szexuális visszaéléseket a Vatikánban

Ezt állítja a Vatikán volt nagykövete, aki lemondásra is szólította fel emiatt Ferenc pápát. Konkrét bizonyíték nincs, csak 11 oldalas vádirat, amely az előző pápát is kellemetlenül érinti.

Egy magas rangú vatikáni tisztségviselő 2006-os levele megerősíti, hogy a Szentszéket már 2000-ben értesítették Theodore McCarrick volt bíboros szexuális visszaéléseiről, ami alátámasztja, hogy ezeket a visszaéléseket sokáig a legmagasabb szinten is titkolni akarták a katolikus egyházban – írja az MTI.

Az ügy 2000 novemberében kezdődött, mikor Boniface Ramsay New York-i pap levélben tájékoztatta a Vatikánt arról, hogy értesülései szerint McCarrick szexuális visszaéléseket követett el a Seton Hall Egyetem Szeplőtelen Fogantatás Szemináriumának egyes hallgatói ellen.

Leonardo Sandri, aki ma magas rangú vatikáni bíboros, akkor pedig a Pápai Államtitkárság harmadik számú tisztségviselője volt, 2006-ban levelet írt Ramsey-nek, hogy ajánlását kérje egy volt szeminarista számára egy vatikáni álláshoz, ebben a levélben pedig

hivatkozott Ramsay 2000-es panaszlevelére.

Erre hivatkozott aztán később Vigano is, aki 11 oldalas levélben szólította fel lemondásra a pápát, mert állítása szerint már pápává választásakor is tudott McCarrick szexuális zaklatási ügyeiről, de csak most július végén fogadta el lemondását a Vatikánt irányító bíborosi testületben elfoglalt posztjáról. Vigano azt állította, hogy sok más tisztségviselő között Sandri is tudott McCarricknek a szeminaristákkal szembeni viselkedéséről.

A nyilvánosságra került levél amellett, hogy ez utóbbit megerősítette, elsősorban azért fontos, mert egyértelműen látszik belőle, hogy a Vatikán már 2000-ben tudott a vádakról, azaz