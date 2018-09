Valamiben nagyon különbözött az idei észak-koreai katonai parádé

Amikor Trump lemondta külügyminisztere újabb phenjani útját, először beszélt arról, hogy nem haladnak a tárgyalásokon, ezért pedig Kínát is felelőssé tette. Észak-Korea közben már titkos háború előkészítésével is vádolta az USA-t. Aztán egymást mégis körbedicsérték Trumpék. Hol tart most a szingapúri csúcs után megindult folyamat?