Lángoló abroncsokkal állták útját a szerb elnöknek Koszovóban

Alekszandar Vucsics szerb elnök kétnapos látogatásra érkezett Koszovóba, hogy az ott élő szerbekkel találkozzon, de albán háborús veteránok, a Koszovói Felszabadási Hadsereg (UCK) egykori tagjai állták az útját. A veteránok szerint Vucsicsnak bocsánatot kellene kérnie azokért a bűncselekményekért, amelyeket a szerbek elkövettek Koszovóban.

Az elnök vasárnap látogatott volna meg egy kis falut, azonban az odavezető utat égő abroncsokkal, farönkökkel torlaszolták el. A szerb média arról számolt be, hogy lövéseket is lehetett hallani, de ezt senki nem erősítette meg.

Fotó: Laura Hasani / Reuters

Vucsics utazása szinte az utolsó pillanatig bizonytalan volt, nem lehetett ugyanis tudni, hogy a koszovói kormány engedélyezi-e a belépését. Kadri Veseli házelnök is fenyegetéssel felérő kijelentést tett csütörtökön, amikor azt mondta: "Ha úgy döntünk, hogy nem jöhet, akkor nem léphet be Koszovóba. Engedély nélkül is próbálkozhat, de akkor úgy járhat, mint az a másik (Marko Djurics)".

Marko Djuricot, a szerb kormány Koszovó-ügyi irodájának a vezetőjét márciusban letartóztattak, majd kiutasítottak Koszovóból, mert állítólag engedély nélkül lépte át a határt. A túlnyomó többségében albánok lakta Koszovó 2008-ban kiáltotta ki függetlenségét Szerbiától, ám Belgrád ezt azóta sem hajlandó elismerni.

(AP, MTI)