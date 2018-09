Lezuhant egy repülő Dél-Szudánban, legalább 17-en meghaltak

Tizenheten meghaltak, amikor a dél-szudáni Yirol tónál lezuhant egy repülő 22 utassal a fedélzetén. A balesetnek három túlélője van, és két embert még keresnek a mentőalakulatok - írja a Reuters. A baleset pontos okát egyelőre nem tudják, de a térségben köd volt az eset idején.

Az egyik túlélő, egy NGO-nak dolgozó olasz orvos, aki válságos állapotban van, és életmentő műtéteket hajtanak végre rajta.

an operator called "Baby Airlines" suffered a fatal accident when their LET 410 (ID still unknown) crashed into shallow waters of Lake Yirol, South Sudan,. Media sources gave a death toll of at least 19 persons. Three survivors reported as well. https://t.co/QH3WY1h3iT pic.twitter.com/bYGozAkaLA