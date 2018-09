Legalább 35 halott egy nigériai robbanásban

Legkevesebb harmincöt ember vesztette életét és több mint száz égési sérüléseket szenvedett hétfőn a közép-nigériai Lafia városában egy benzinkúton bekövetkezett robbanásban – közölte az MTI a nigériai katasztrófavédelem alapján.

A városban egy gázt szállító tartálykocsi robbant fel, ami miatt óriási tűz keletkezett.

Egy taxisofőr, aki segített a sérülteket elszállítani, arról számolt be, hogy a Nasarawa székvárosában történt robbanás miatt több mint 12 jármű is kiégett, köztük olyanok is, amelyekben utasok is voltak. Az áldozatokat mentőautók hiányában motorkerékpárokkal szállították kórházba.

Több gázkereskedő tart fenn a nigériai városokban kisebb telepeket, amelyek biztonságos működése nem szabályozott, így gyakoriak a robbanások. Január 10-én például 10-en vesztették életüket egy hasonló esetben Lagos államban.