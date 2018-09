Távozik Sargentini az Európai Parlamentből

Judith Sargentini Twitterén jelentette be, hogy nem jelölteti újra magát az Európia Parlament képviselőjének, így 2019 májusában megválik a strasbourgi testülettől.

A zöldpárti képviselő egyelőre nem tudja milyen szakmában folytatja. A holland Trouw lapnak azt mondta, hogy elege lett az eredmény nélküli vitákból, és hogy elfogyott az energiája a menedék és migráció területén folytatott vitáiban, ahol nem lát semmilyen javulást. Az interjúban arra is kitér, hogy amszterdami városi képviselőként is voltak olyan falak, amiket az utódja tudott lebontani, azt reméli az EP-ben is ilyen ember követi a menedékjog területén.

Sargetini bizakodóan várja a magyar jogállamiságról szóló jelentések zárószavazását, és reménykedik abban, hogy mindenki elég bátor lesz ahhoz, hogy lelkiismerete szerint szavazzon.

(HVG)