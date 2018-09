Rovarirtó szer okozta az Egyiptomban nyaraló pár rejtélyes halálát

Kiderült, hogy mi okozta az Egyiptomban nyaraló brit házaspár rejtélyes halálát. Ahogy mi is beszámoltunk már róla, a 69 éves John és a 64 éves Susan Cooper a Vörös-tenger partján lévő, 5 csillagos Steigenberger Aqua Magic hotelben szállt meg augusztusban. A férfi infarktust kapott, és leállt a légzése, feleségét kórházba szállították, ahol 6 órával később összeomlott a keringése, és meghalt. Haláluk miatt az egész szállodát kiürítették.

A hatósági vizsgálatok most kiderítették, hogy halálukat egy rovarölő szer belélegzése okozta. Egy nappal a haláluk előtt egy erős szerrel fújták be a szomszédos szobát, de a szer átszivárgott az ő szobájukba is - írja a Daily Mail.

Azt már korábban megírták, hogy hotelszobájukban a velük nyaraló lányuk és a helyi kormányzó szerint is furcsa bűz terjengett, ennek ellenére a kormányzó akkor azt nyilatkozta, természetes halált halt a házaspár. Az is gyanús volt, hogy rajtuk kívül még egy másik vendég is panaszkodott légzési nehézségekre.

A nyomozás kiderítette, hogy a lambda-cyhalothrin nevű hatóanyag 5 százalékos oldatával végezték a rovarirtást a szomszédos szobában, és ugyan a szabályoknak megfelelően szigetelőszalaggal, hermetikusan lezárták a szobát, a mennyezeten keresztül mégis ki tudott szabadulni onnan a szer.

A helyi hatóságok azért próbálták természetes halálnak beállítani az esetet, mert a helyi turizmus az arab tavasz és a 2015-ös géprobbantás óta hanyatlásnak indult az elmúlt években.