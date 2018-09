Újra bevezetik a testi fenyítést egy amerikai iskolában

Egy Georgia állambeli iskolában a jövőben ismét megengedik a tanároknak a diákok testi fenyítését. A 4 ezer lakosú Hephzibah városában található School of Innovation and the Classics (GSIC) maga jelentette be, hogy a szülők közel harmada egyezett bele gyermekük megverésébe. Aki megsérti az iskola szabályait, azt elfenekelhetik az erre a célra rendszeresített, mángorlófához hasonlatos eszközzel.

Az iskolai szabályzat pontosan leírja a fenyítés menetét. A diáknak előre kell hajolnia, ami közben két kezével a padra vagy saját térdére támaszkodik, a tanár pedig a fenekére méri az ütéseket. A közlemény szerint a fenekeléshez használt eszköz (Paddle) mintegy 60 centiméter hosszú és 15 centiméter széles, de nem lehet két centiméternél vastagabb. Minden diák legfeljebb 3 "suhintást" kaphat egy-egy szabályszegésért.

Iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk a fegyelmet. Amíg az intézményben alkalmazták a testi fenyítést, addig nem tapasztaltuk azokat a jelenségeket, amelyekkel ma kell szembesülnünk

- indokolta a döntést Judy Boulineau, az iskola főfelügyelője a CBS-nek. Amelyik gyereknek a szülei nem járultak hozzá a fenekeléshez, azokat szabályszegés esetén több napra kitiltják az iskolából.

A gyerekek bottal verését az Egyesült Államok 19 államában továbbra is lehetővé teszi a törvény. 1977-ben az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága úgy döntött: az iskolai testi fenyítés nem sérti az alkotmány VIII. kiegészítését, ami a kegyetlen és szokatlan büntetéseket alkalmazását tiltja.

A mai napig erre a bírósági határozatra hivatkozva nem lehet országos szinten tiltani a testi fenyítést az iskolákban. A múltszázadi technikát azzal próbálták korszerűvé tenni, hogy csak azokat a gyerekek rendszabályozzák meg a fenekelő falapáttal, akiknek a szülei ebbe beleegyeztek.

Tavaly három texasi iskolában szavazott a szülők egy része a testi fenyítés visszaállítása mellett. Idén viszont Dél-Karolina állam egyik megyéjében az iskolafelügyelet tiltotta meg a diákok verését annak ellenére, hogy a szülők gyermekeik elfenekelése mellett voltak.