Életfogytiglanit kapott a bécsi családot megkéselő afgán

A március 7-i bécsi merénylet napján jött ki az emlékezetes Lázár-videó, amiben a miniszter az élhetetlen bécsi állapotokról értekezett egy helyszíni tudósítás keretében, ahol állítása szerint nem tudott senkit megkérdezni, mert bécsben az emberek már nem tudnak németül.

Az afgán menedékkérő ettől függetlenül aznap este a Praterstrassén egy háromtagú családra, egy 67 éves orvosra, 56 éves feleségére és 17 éves lányukra támadt. Az orvost szíven szúrta, majd megsebesítette a két nőt is, akik próbáltak védekezni. ezután egy metróállomásnál a saját, szintén afgán dílerét késelte meg. A férfi rátámadt egy járókelőre is, aki útját próbálta állni, de ő el tudta kerülni késszúrásokat. A legsúlyosabb sérüléseket a családapa szenvedte el, őt a kórházban is mesterséges kómában kellett tartani egy ideig, hogy megmentsék az életét.

A férfi az elkövetést követően beismerő vallomást tett, amelyben elmondta, hogy kábítószerfogyasztás miatt kitették a menekültszállásról, elégedetlen volt az életével, s egy hotel portás ráadásul homoszexuálisnak nevezte. Ezt követően két kést szerzett, hogy kérdőre vonja a szállodai alkalmazottat. Útközben a családdal találkozott, akikről az a benyomása támadt, hogy kinevetik őt. A vádlott a per során már azt állította, alig emlékszik valamire, és az ítélethirdetést követően bejelentette: fellebbezni fog és a döntés megsemmisítését fogja kérni – írja az MTI.