Lefokozták az Amerika felé tartó Florence hurrikánt

Jelentősen veszített erejéből az Egyesült Államok keleti partjaihoz közelítő Florence hurrikán, 2-es erősségűre enyhült az ötös skálán - jelentette szerdán a floridai székhelyű amerikai hurrikánközpontra (NHC) hivatkozva az MTI.

A hurrikán 520 kilométerre van Dél-Karolinától. Észak-nyugati irányba halad, óránként 28 kilométeres sebességgel. Várhatóan csütörtökön éri elé Észak- és Dél-Karolina partjait.

Négy nappal ezelőtt emelték hurrikánná a trópusi vihart, majd egy nappal később már 4-es fokozatúra emelték. A hurrikánt lefilmezték a Nemzeti Űrállomásról is, elég félelmetesen néz ki.

Timelapse: Hurricane Florence is captured by a high definition camera on the International Space Station.



The US east coast is due to be hit by 40 inches of rain. Read about it here: https://t.co/fyVAIg9iEd pic.twitter.com/m5u5jOIn0g