Három hónappal a választások után megalakult a szlovén kisebbségi kormány

Bizalmat szavazott a szlovén parlament a választások után három hónappal a Marjan Sarec által felállított balközép kisebbségi koalíciós kormánynak. Az ötpárti koalíció kisebbségi kabinetjét a 90 tagú szlovén törvényhozás jelen lévő tagjai közül 45-en támogatták, és 34-en ellene szavaztak.

A korábbi bejelentésektől eltérően a Baloldal (Levica) párt, amely 9 szavazattal kívülről támogatta volna a kisebbségi kormányt, tartózkodott, mert nem értett egyet egyes miniszterek személyével.

Az öt párt: Marjan Sarec Listája (LMS), a szociáldemokraták (SD), Miro Cerar ügyvivő kormányfő Modern Közép Pártja (SMC), Alenka Bratusek volt miniszterelnök pártja (Stranka AB) és a nyugdíjaspárt (DeSUS) 43 szavazattal rendelkezik a törvényhozásban, a kormány létrejöttét támogatta még Horváth Ferenc magyar és Felice Zizan olasz kisebbségi képviselő, írja az MTI.

A június eleji parlamenti választást a Janez Jansa volt miniszterelnök vezette jobboldali, bevándorlásellenes Szlovén Demokrata Párt (SDS) nyerte meg, 25 mandátumot szerezve, de nem tudott kormányt alakítani. Marjan Sarec balközép pártja szintén nem tudta biztosítani a kormányzáshoz szükséges parlamenti többséget. Ezért Borut Pahor államfő a hivatalos választási eredmények közzététele utáni 30 napon belül kormányképes parlamenti többség hiányában nem tudott miniszterelnököt jelölni.

Július 28-tól ezért hivatalosan is megkezdődött a kormányalakítási tárgyalások második köre. Ebben az elnök mellett már a frakciók is javaslatot tehettek a miniszterelnök személyére. A harmadik körben a képviselők is jelölhettek, de ekkor már nem kellett a kormány megválasztásához abszolút többség, elég a jelenlevők többségének támogatása.