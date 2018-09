A feketére maszkírozott fehér figurája, a „blackface” ismerős lehet a filmtörténetből is, csak akkor tényleg befestették a fehér színészeket feketére, mint Rémusz bácsit a magyar verzióban, nem gyengécske photoshoppal nyomták, másrészt meg többnyire volt egy nagy adat rasszizmus a dologban, mert csak nem fognak már négereket kamerázni, ha lehet fehéreket is. Ehhez képest a lyoni művészeti akadémia most éppen a sokszínűségét akarta kifejezni, csak mivel a magánintézménybe igazából csak fehérek járnak, gondolták, ők is jók lesznek feketének jobb híján.

Az Emile Cohl Akadémia most a diákok múzeumlátogatásáról készült fotókkal akarta marketingelni magát az Egyesült Államokban, mivel a közeljövőben amerikai fakultást nyitnak. Az eredeti képen még mindenki fehér volt, az amerikai közegnek szóló marketinganyagban azonban három diák arcát digitálisan elsötétítették, plusz odavarázsoltak még két színesebőrű hallgatót a biztonság kedvéért – írja a Guardian.

Miután elég sok támadást kaptak a közösségi médiában, hogy a fotó manipulálása helyett inkább felvehetnének fekete diákokat is, az intézmény vezetője bocsánatot kért. Antoine Rivière azt mondta, a képet az amerikai ügynökség változtatta meg, ő csak akkor szembesült vele, amikor beszélt az egyik végzős hallgatóval, akinek megváltoztatták a bőrszínét.

La photo de base est trouvable sur leur twitter en plus, mon dieu pic.twitter.com/HzF9PVUghe — Ameliabrador (@ameliabrador) September 9, 2018