Minden idők egyik legerősebb tájfunja közelít a Fülöp-szigetekhez

255 kilométeres óránként sebességű vihart hozhat a Fülöp-szigetek északi részére a Mangkut tájfun. A 80 milliós szigetországban akár ötmillió embert is érinthet az egyik legnagyobb vihar.

Video shows Super Typhoon Mangkhut tearing through Guam, in the western Pacific.



It has caused widespread flooding and power loss, with parts of the US territory still without electricity on Thursday morning. https://t.co/EhtUajxigs pic.twitter.com/JKMPvHpWBK