Szigorú szankciót ígér Washington a novicsok miatt

Orosz pénzintézetek elleni szankciókat vezet be az Egyesült Államok azután az interjú után, amelyet az a két férfi adott, akit az Egyesült Királyság azzal vádol, hogy ők hajtották végre idegméreggel a támadást Salisburyben az egykori kettős ügynök katonai hírszerző Szergej Szkripal és lánya ellen.

Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov csütörtökön interjút adtak az orosz állami RT televíziónak, ahol elmondták: ők csupán turistáskodni voltak Nagy-Britanniában, Salisburybe is azért mentek, mert egy ismerősük megtekintésre érdemesnek mondta. Az idegméreggel – a novicsokkal – végrehajtott támadáshoz – amelyben a 66 éves Szkripal és 30 éves lánya megsérült, de túlélték, jelenleg ismeretlen helyen őrzik őket a brit hatóságok – nincsen közük. A britek hazugnak és sértőnek nevezték a két férfi nyilatkozatát.

Az orosz fél alaptalan híresztelésnek minősíti London állítását, amely szerint a két férfi az orosz hírszerzés tagja lenne. (A szervezetet a sajtóban általában orosz rövidítése alapján GRU-nak nevezik a szervezetet, bár ilyen néven a szovjet időkben létezett, jelenlegi nevéből – az Orosz Föderáció Fegyveres Ereje Vezérkarának Igazgatósága – nincs bevett rövidítés.)

Az Egyesült Államok augusztus végén vezetett be szankciókat a novicsok kapcsán, a második, még szigorúbbnak mondott intézkedésre akkor kerül sor, ha az orosz fél nem enged megfigyelőket a laboratóriumaiba és nem garantálja, hogy sehol sem veti be a harci idegmérget. Moszkva visszautasítja, hogy lenne készlete a szovjet időkben kidolgozott novicsokból, amelyből szerinte a nyugatiaknak is lehetnek készletei, akár az egykori Varsói Szerződés tagállamaiból.

Washington ígérete szerint a szankciók komolyan érintik az orosz pénzintézetek további külföldi tranzakcióinak korlátozásán keresztül a Kremlt.

Nem véletlen, hogy Oroszország mind gyakrabban beszél arról, hogy a nemzetközi ügyletekben kerülni kellene a dolláralapú elszámolásokat. Ez már az Eurázsiai Gazdasági Unió legutóbbi, kirgizisztáni ülésén is felmerült. (Ezen nem, de az ezzel egy időben tartott Türk Tanács ülésén Orbán részt vett Kirgizisztánban.)

A Newsru.com cikke szerint ez hosszabb távon azt eredményezheti, hogy Oroszország pénzügyi területen is mind szorosabb kapcsolatot épít ki Kínával, és az áruforgalom elszámolásában egyre nagyobb teret kaphat a térségben a jüan.