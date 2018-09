Gyilkosok voltak a mariachi-zenészek

Puskákkal és pisztolyokkal felfegyverzett ismeretlenek agyonlőttek három embert Mexikóváros egyik központi terén pénteken – írja a Reutersre hivatkozva az MTI.

A rendőrség nagy erőkkel érkezett a helyszínre, vagyis a turisták körében népszerű Plaza Garibaldira. A támadásnak hét sebesültje is van. A téren több olyan bár is van, ahol mexikói zenészek, mariachik játszanak. A hatóság szerint az elkövetők is mariachinak voltak öltözve, és motorral menekültek el a gyilkosság helyszínéről.

Mexikó fővárosában 2014 óta nőtt meg hirtelen a gyilkosságok száma, elsősorban az erőszakos drogbandák háborúi miatt.

A Plaza Garibaldi közel van Mexikóváros egyik leghírhedtebb környékéhez, a piacáról ismert Tepitóhoz, amely a La Union banda otthona.

Augusztusban letartóztatták a banda feltételezett vezetőjét, El Betitót, vagyis . A letartóztatás óta Tepitóban és környékén erőszakhullám tombol.

Nyitókép: Zenészek a gyilkosság helyszínén, a Garibaldi plázánál (Carlos Jasso/Reuters)