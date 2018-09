Jelentős nyomravezetői díjat ajánlott fel Ausztrália Queensland állama annak, aki hasznos információkkal tud szolgálni annak a rejtélynek a megoldásához, hogy hogyan kerültek tűk szupermarketekben kapható eprekbe – írja az MTI.

A botrány a múlt héten robbant ki, amikor egy férfit hasi fájdalmakkal vittek kórházba, miután szupermarketben vásárolt epret evett. Azóta többen posztoltak képeket a közösségi médiában, amelyeken olyan eprek láthatók, amelyekbe valaki tűt rejtett el. A hatóságok azt javasolják, hogy evés előtt mindenki vágja ketté az epreket. Több fajtát le is vettek a boltok polcairól, a visszahívások New South Wales és Victoria államot is érintik.

Bárki áll is emögött, nem csak queenslandi és ausztrál családokat fenyeget, hanem egy egész iparágat

- szögezte le Annastacia Palaszczuk queenslandi miniszterelnök, felszólítva mindenkit, aki bármit tud az ügyről, hogy lépjen kapcsolatba a rendőrséggel. A miniszterelnök szerint az elkövetők akár 10 év börtönbüntetést is kaphatnak a tettükért, írja az ABC.net.au.

Az állam egyúttal 100 ezer ausztrál dolláros (kb. 20 millió forint) nyomravezetői díjat ajánlott fel. A szövetségi egészségügyi miniszter különösen aljas bűncselekménynek nevezte a történteket.

A rendőrség szerint az elkövető célja egyértelműen az, hogy sérülést okozzon. A queenslandi epertermelők szövetsége azt gyanítja, hogy egy sértődött korábbi eperipari dolgozó lehet a tettes, de a rendőrség szerint erre egyelőre nincs bizonyíték. Az epertermelés mintegy 160 millió dolláros üzlet Queenslandben, a szabotázs nyomán felére zuhantak a felvásárlói árak az eperszezon tetőpontján.