Ártatlanul ült 27 évet, mire elhitték a valódi gyilkosnak, hogy ő volt

27 évet húzott le börtönben Valentino Dixon, mire végre rájött az amerikai igazságszolgáltatás, hogy ártatlan. A most 48 éves férfi egy 1991-es lövöldözésbe keveredett bele, melyben egy 17 éves fiatal meghalt, ezért ítélték életfogytiglanra, de minimum 38 évre.

Dixon azt elismerte, hogy ott volt a helyszínen, de azt álíltotta, hogy éppen sört vett egy közeli üzletben, amikor a lövöldözés kitört. Azt is mondta, hogy ezt tanúk tudják igazolni. De az ügyvédje egyiküket sem idézte be, miután többeket hamis tanúzással vádoltak. Szokatlan módon az ügy gyilkossági nyomozója sem tett tanúvallomást. Sőt, az ügyészek "elfelejtették" feltárni azt is a védőügyvédnek, hogy a Dixon ruháin végzett lőporteszt negatív lett.

Ennél is érthetetlenebb, hogy egy másik férfi, Lamarr Scott a helyi médiának elismerte a gyilkosság után pár nappal, hogy ő lőtte le az áldozatot. Azt mondta, nem akarja, hogy a barátja, Dixon vigye el a balhét valamiért, amit nem ő tett.

Az áldozat testvére viszont azt vallotta, látta, hogy a kisstílű drogdílerként dolgozó Dixon lőtt. Ez elég volt a bíróságnak. Egészen mostanáig, most végre hivatalosan is jegyzőkönyvbe mondhatta az amúgy más ügyben börtönben ülő, jelenleg 46 éves Scott, amit nem hivatalosan már több mint 10 alkalommal elismert: ő a gyilkos. Dixon büntetését így csak illegális fegyverviselésre változtatták, ami legfeljebb 15 évet ér, vagyis már mindenképp letöltötte. Az ügyész megjegyezte, hogy ne gondolja senki, hogy Dixon teljesen ártatlan, hiszen díler volt, fegyvere volt, Scott pedig a testőre volt.

Órákkal később Dixont szabadon engedték. A börtön előtt az anyja, a 27 éves lánya és a 14 hónapos unokái, meg néhány barátja és egyéb rokona várta őt.

Dixon nem pusztán az ügyével hívta fel magára a figyelmet, hanem azzal is, hogy elkezdett színes golfpályákat rajzolni a börtönben úgy, hogy életében nem járt golfpályán. Volt, hogy napi 10 órát töltött az új hobbijával. A műveire különböző golf-szaklapok is felfigyeltek, és leközölték őket. Dixon azt mondta, a szabadság érzését jelentette neki ez az időtöltés. Most azt mondja, folytatni fogja, emellett kiáll majd mások mellett, hogy fair tárgyalást kaphassanak akkor is, ha szegények.

Dixonnak sokan próbáltak segíteni, hogy ne üljön azért, amit nem követett el, a Georgetown egyetem diákjai például dokumentumfilmet forgattak róla, és együttműködtek az ügyvédjével, hogy újratárgyalják az ügyet.

