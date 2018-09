Három embert megölt egy fegyveres Amerikában

Hárman meghaltak, ketten pedig megsebesültek, amikor egy fegyveres tüzet nyitott egy gyógyszeripari központban az Egyesült Államokban. A CNN tudósítása szerint a támadás a Rite Aid cég egyik épületében történt, ahol közel ezer ember dolgozik.

A marylandi Harford megye elosztó központjában érkeznek be a gyógyszerek, ahol aztán feldolgozzák és szállíthatóvá teszik a termékeket. A lövöldözés az egyik főépülettel szemben történt. A helyszín Perryman város közelében van, 30 kilométerre északkeletre Baltimore-tól.

#BREAKING UPDATE: At least 3 killed in shooting at Maryland Rite Aid center, officials say > https://t.co/9HZ5Bld1IJ pic.twitter.com/nQCmNZ9raV