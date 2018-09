Lehet, hogy átverés volt a legújabb mérgezésnek tűnő eset Salisburyben

A BBC által idézett rendőrségi források szerint lehet, hogy átverés volt az a hétvégi incidens, amely a délnyugat-angliai Salisbury városában, az egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök, Szergej Szkripal és lánya, Julija Szkripal ellen tavasszal elkövetett mérgezéses támadás helyszínén történt, írja az MTI. A város Prezzo nevű étteremében a hatósági megfogalmazás szerint vasárnap este egészségügyi incidens volt, miután egy nő és egy férfi rosszul lett.

A hatóságok azonnal lezárták az éttermet és kordonokkal kerítették el a környék utcáit. A helyszínre vegyvédelmi öltözetet viselő egységek is kivonultak, és a két embert Salisbury kórházába szállították, ahol elsősorban azt vizsgálták, hogy nem a Novicsok nevű, még a szovjet időkben kifejlesztett idegméreg-hatóanyaggal kerültek-e érintkezésbe. Mint kiderült, nem idegméregtől lettek rosszul, most meg már az is kétségbe vonható, hogy egyáltalán rosszul lettek-e.

Felmerült ugyanis, hogy a páros férfi tagja, a 42 éves Alex King hivatásos mókamester. 2006-ban azzal került a brit lapok címoldalára, hogy fogadásból bement a londoni West End híres bemutatómozijába, az Odeonba, ahol a biztonságiakat kijátszva beférkőzött egy filmbemutató gála sztárjai közé, ahol kezet rázott és röviden szóba is elegyedett Károly trónörökössel, a rendezvény díszvendégével. King a mutatvánnyal saját állítása szerint 100 ezer fontot (több mint 36 millió forintot) nyert.

Kinget két évvel korábban, gyermekekről készült szeméremsértő fotók terjesztéséért elítélték.

A vasárnapi incidensben részes nő a BBC értesülése szerint King felesége, a 30 éves orosz-izraeli Anna Shapiro, aki a The Sun című brit bulvárlapnak a héten azt mondta, hogy az orosz állam akarta őket megmérgezni patkányméreggel. A kórházi vizsgálat azonban ezt nem igazolta, és a sztori azóta lekerült a The Sun online felületéről.

Az ügyben eddig nem történt őrizetbe vétel.