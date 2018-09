Egy másik merénylethez is köthetők a Szkripal-ügy gyanúsítottjai

Újabb részletek derültek ki a Szergej Szkripal volt orosz titkosszolga és lánya angliai megmérgezésével vádolt oroszokról. A Bellingcat nevű oknyomozó portál szerint a két férfi, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov ugyanakkor kapta az útlevelét az orosz katonai titkosszolgálattól, a GRU-tól, mint Eduard Sismakov, az az orosz titkosügynök, aki állítólag a Milo Djukanovic montenegrói miniszterelnök ellen tervezett 2016-os merénylet felelőse volt.

Szergej Szkripal volt orosz-brit kettős ügynököt március 4-én sikertelenül próbálták megmérgezni az angliai Salisburyben. Az elvetélt merényletkísérlet miatt a lánya is kórházba került. A brit hatóságok szeptember 5-én Petrovot és Bosirovot vádolták meg a bűncselekménnyel, azt állítva, hogy mindketten az orosz katonai hírszerzés ügynökei, és a mérgezéshez "novicsok" típusú katonai idegméreg-hatóanyagot használtak.

Petrov és Bosirov a külföldre idegen nyelveken sugárzó RT orosz televíziónak nyilatkozva pénteken elismerte, hogy valóban Ruszlan Bosirovnak és Alekszandr Petrovnak hívják őket, és valóban ők láthatók a brit hatóságok által bemutatott felvételeken. Tagadták azonban, hogy közük lenne az orosz katonai hírszerzéshez. Azt állították, hogy turistáskodó üzletemberként jutottak Salisburybe épp aznap, amikor Szkripalékat megmérgezték. A Bellingcat portál szerint viszont a két férfi dokumentumai és bizalmas orosz források információi alapján biztos, hogy a Bosirov és Petrov álnevek, a két férfi pedig orosz titkosügynök.

A Bellingcat cikke szerint a két férfi útlevélszáma mindössze három számban tér el egymástól, és mindkettőjük útlevele gyanús pecséteket és számokat tartalmaz, amelyek arra utalnak, hogy ezek a titkosszolgálatok által kiállított hamis papírok. A személyes adatokat tartalmazó oldal mindkét iratban üres, és kézzel azt írták a fejlécére, hogy "van róla levél. Sz. Sz.", ami szakértők szerint a szigorúan titkos orosz rövidítése. Az már korábban kiderült, hogy Petrovról például az orosz központi nyilvántartásban semmilyen adat nincs 2009 előttről, amikor is jelenleg is érvényes személyi igazolványát kapta.

A portál szerint Petrovval együtt kaphatott kamu útlevelet Eduard Sismakov is, a Szkripal-ügy gyanúsítottjainak papírjai 26 sorszámmal későbbiek, mint Sismankové ( Petrové 654341297 számú, sismankové pedig a 654341323 számú. Sismankov, vagy Sirokov, mert erre a névre vannak kiállítva a papírjai, korábban Varsóban volt katonai attasé, de 2014-ben kémkedés vádjával a lengyelek kiutasították. A 2016-ban Sismankov névre kiállított igazolványával viszont már Szerbiába és Montenegróba utazgatott, ahol a helyi hatóságok szerint puccsot szervezett Montenegró nyugatbarát kormányával szemben.

Sismankov és egy másik orosz ügynök egy szerbekből álló csoportot szervezett, akiknek a 2016-os választások napján, október 16-án be kellett volna törnie a podgoricai parlamentbe és meg kellett volna Milo Djukanovicot, aki 2018 májusa óta az ország elnöke. Djukanovicra azért haragudtak az oroszok, mert be akarta léptetni az országot a NATO-ba. A puccsot végül pár órával a végrehajtása előtt sikerült meghiúsítani, Djukanovics életben maradt és be is léptette a NATO-ba az országot, Sismankov/Sirokov ellen pedig elfogatóparancsot adott ki az Interpol.