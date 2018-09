Theresa May: Holtponton a Brexit-tárgyalások

Theresa May brit miniszterelnök szerint holtpontra jutottak a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszeréről folyó tárgyalások, mivel az Európai Unió nem adott magyarázatot arra, hogy a beterjesztett, ám a salzburgi informális EU-csúcson elvetett brit javaslatcsomag miért ásná alá az EU egységes belső piacát.

A konzervatív párti brit kormányfő pénteken, Downing Street-i hivatalából közvetített nyilatkozatban foglalta össze az ausztriai városban tartott előző napi csúcsértekezlet fejleményeit. Szerinte Donald Tusk, a tagországok állam- és kormányfői alkotta Európai Tanács elnöke azzal utasította el a brit javaslatokat, hogy azok érvényesítése aláásná az Európai Unió egységes belső piacát.

Tény: a találkozó utáni sajtóértekezletén Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke működésképtelennek nevezte a Brexit utáni időszakra kidolgozott brit javaslatcsomag egyes fontos elemeit, például a kereskedelmi szabályozásról szólót. A brit indítvány egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy London közös szabadkereskedelmi térség létrehozását és ehhez közös szabályok kialakítását javasolja az EU-nak a fizikai áruk forgalmának szabályozására, olyan módon, mintha Nagy-Britannia és az Európai Unió "kombinált vámtérséget" alkotna.

May szerint ugyanakkor Tusk nem adott részletes magyarázatot arra, hogy ez miért ásná alá a belső piacot, és nem is tett ellenjavaslatot, "így most patthelyzetbe kerültünk". A brit kormányfő hangsúlyozta, hogy

a Nagy-Britanniában élő és dolgozó külföldi EU-állampolgár jogosultságai a tárgyalások eredménytelensége esetén sem csorbulnának.

A pénteki brit sajtó közben nem kíméli a kormányfőt: arról írnak, hogy Theresa May váratlan és megalázó vereséggel volt kénytelen hazatérni az előző napi informális salzburgi EU-csúcsról.