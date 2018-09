Már 161 halálos áldozata van a Viktória-tavi kompbalesetnek

161-re nőtt a Viktória-tavi kompbaleset halálos áldozatainak száma, írja az Euronews. Továbbra is folyik a kutatás az áldozatok után, akár 300 ember is lehetett a komp fedélzetén.

Továbbra sem tudni, hogy pontosan hányan utazhattak a hivatalosan 100 férőhelyes Nyerere komp fedélzetén, amely több tonna árut is szállított. Szemtanúk szerint legalább 200, más források szerint akár 300-nál is több ember is a hajón tartózkodhatott és

mindössze 40-en élték túl a katasztrófát.

Tanzánia miniszterelnöke, John Magufuli pénteken azt javasolta, hogy a komp menedzsmentjét tartóztassák le, illetve négy napos nemzeti gyászt hirdetett.

A Viktória-tó Afrika legnagyobb tava, Tanzánia, Kenya és Uganda osztozik rajta. A komp eredetileg Ukewere és Ukora szigetek között közlekedett, utóbbi kikötője előtt nem sokkal borult fel eddig ismeretlen okokból.

(Borítókép: A felborult Nyerere komphajó a Viktória-tó vizén a tanzániai Ukara-sziget közelében 2018. szeptember 21-én a hajótörés másnapján. A szerencsétlenség következtében több mint száz ember életét vesztette. (MTI/AP))