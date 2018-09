Elkapták az emukat tömegesen halálra gázoló ausztrál férfit

Akár börtönbe is kerülhet az az ausztrál férfi, aki tömegesen gázolt halálra emukat, az erről készült felvételeket pedig elküldte a barátainak – írja a news.com.au.

A hatóságok elmondása alapján az incidens valamikor szeptemberben történt, mikor a 20 éves Jacob MacDonald a kocsijával behajtott egy csapat emu közé, és sorra gázolta el az állatokat, miközben azt üvöltözte, hogy

kibaszott emuk! egy, két, há, ez kurva jó! az is megvan, meg a másik is!

Az egészet videóra is vette, és elküldte a haverjainak, valaki azonban közzétette a videót, így sikerült megtalálni a férfit. MacDonald egy lapnak nyilatkozva elmondta, úgy tűnik, valakivel nincs olyan jóban, mint gondolta, most pedig már annyira nem is tartja viccesnek a dolgot.

Hibáztam, hülye ötlet volt. Már nem nevetek rajta, ez életem legnagyobb hibája. Nem vagyok rá büszke.

– mondta a fiatal a lapnak.

A rendőrség szerint MacDonald nagyjából 120 km/h-val hajtott be az emuk közé. Jelenleg többrendbeli állatkínzással, illetve közúti szabálysértésekkel vádolják, legközelebb novemberben áll majd bíróság elé.

MacDonald remekül érezte magát, miközben sorra gázolta el a nagytestű futómadarakat

Az ügynek egyébként volt egy másik hátborzongató aspektusa is, egy melbourne-i férfi több halálos fenyegetést is kapott, miután egy munkatársa bejelölte a videó alatt, mert van egy emus képe Facebookon.

Az RSPCA nevű állatvédő szervezet szóvivője ezzel kapcsolatban kiemelte, nem érdemes a közösségi médián megpróbálni a tettesek azonosítását, ugyanis itt nehéz valódi bizonyítékokkal szolgálni, ez pedig sokszor vezet ahhoz, hogy az emberek egy ártatlanon vezetik le a haragjukat.