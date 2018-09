Letartóztatták Dél-Korea legnagyobb pornóoldalának alapítónőjét

Új-Zélandon tartóztatták le a Soranet nevű pornóoldal társalapítónőjét, miután szökevényként már egy éve az országban élt - írja a Japan Times.

Az 1999-ben alapított oldalon több ezer olyan videó volt, amelyeket titokban elhelyezett kamerákkal rögzítettek nyilvános helyeken (a jelenséggel korábban ebben a cikkben foglalkoztunk), valamint rengeteg "bosszúpornó" is elérhető, azaz olyan házi felvételek, amelyeket az egyik fél (általában a nő) engedélye nélkül, jellemzően a szakítás után tesz közzé a másik fél.

Dél-Koreában illegális a pornó terjesztése, ennek ellenére külföldi szervereken vagy fájlmegosztó portálokon keresztül széles körben elérhetőek ilyen filmek. Az egymillió regisztráltat elérő Soranet két évvel ezelőtt, nőjogi csoportok tiltakozása nyomán zárták be.

A Song vezetéknevű, 45 éves alapítónőt fiatalkorúak szereplését tartalmazó pornófelvételek terjesztéséért vették őrizetbe, érvénytelenítették az útlevelét, és hazaküldték Szöulba. Férje és egy másik pár, akiket a további alapítóknak tartanak, továbbra is a tengerentúlon tartózkodnak. Mindnyájan ausztrál állampolgárok, vagy van ausztrál tartózkodási engedélyük.

Az ellenük szóló vádak között szerepel az is, hogy illegális tevékenységet ösztönöznek, mivel az oldal felhasználói is megosztják a nőkről nyilvános vécékben, öltözőkben, osztálytermekben vagy más nyilvános helyen készített videókat. Emellett a vádak szerint egyes felhasználók csoportos nemi erőszakokat is szerveztek, és az erről készült videókat töltötték fel az oldalra.

A tulajdonosok a vádak szerint több tízmillió dollárt szereztek prostitúciót és szerencsejátékot támogató - Dél-Koreában szintén illegális - oldalakkal is.