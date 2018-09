Rakétakilövés miatt három hete ég egy német láp

Három hete pusztít tűz Németországban egy lápvidéken, amelyet gyakorlótérnek használ a hadsereg, a rakétakilövési gyakorlat miatt keletkezett tűz elfojtásán vasárnap már több mint 1200 tűzoltó, katasztrófavédelmi szakember és katona dolgozott.

1200 hektáron ég a nyári aszályban kiszáradt láp, a füstfelhő műholdak felvételein is kivehető, a füstszag a 80 kilométerre lévő Brémában is érezhető. Nyílt lánggal egyelőre nem kell küzdeni, és a lakosságát nem kell kitelepíteni, de továbbra is érvényben van a pénteken kihirdetett katasztrófahelyzet.

A felszín alatt keletkezett tűzfészkek feltárására Tornado harci felderítő repülőgépeket vetettek be, a hőkamerával készített felvételek elemzését vasárnap kezdték el. Az oltást nemcsak az nehezíti, hogy a tűzfészkek esetenként nyolc méter mélyen húzódnak, hanem az is, hogy a gyakorlótér talajában sok a lőszer.

A tűz szeptember 3-án keletkezett, amikor egy Tiger típusú harci helikopterről rakétákat indítottak.

(MTI)