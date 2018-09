Élve hozták ki a gépészt a két napja elsüllyedt kompból

A tanzániai haditengerészet búvárai élve mentették ki szombaton a gépészt a Viktória-tavon a két nappal korábban elsüllyedt kompból, a halálos áldozatok száma azonban már 218-ra emelkedett – írja az MTI.

A jármű csütörtökön süllyedt el a tanzániai tavon, becslések szerint pedig több mint 300 embert szállított, mikor felborult, pedig hivatalosan csak 101 személyes volt. Elképzelhető ugyanakkor az is, hogy ennél is többen lehettek a kompon, ugyanis a jegykezelő is a halottak között van, a kezelőgép pedig eltűnt, így lehetséges, hogy soha nem lehet majd megtudni, valójában hányan haltak meg a katasztrófában.

A komp egyébként alig tíz méterre volt a kikötéstől, mikor elsüllyedt, feltehetőleg egy hirtelen és rossz kormánymozdulat miatt, amelyet egy tapasztalatlan kormányos tett, miután a kapitány felelőtlenül rábízta a feladatot. A kapitányt élve kimentették, azóta már őrizetben van.

John Magufuli tanzániai elnök a tragédia miatt négynapos gyászt rendelt el az országban.

Nyitókép: a felborult komp (Stringer/AFP)