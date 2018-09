Másfél hónapig hánykolódott a tengeren egy indonéz tini

Egy összetákolt halászcsónak fedélzetén él 49 napig egy indonéz tinédzser, derül ki a Guardian cikkéből. A 19 éves Aldi Novel Adilang egy rompongon, egy speciális halászcsónakon dolgozott lámpagyújtogatóként, amikor egyszer csak elsodorta a víz a partoktól.

A rompong egy úszó faházra hasonlító hajószerűség, amely lámpásokkal vonzza magához a halakat, majd ezeket csapdába csalva kihalásszák. Adilang 16 éves kora óta gyújtogatta a lámpákat, ez idő alatt egyedül él a tengeren, és hetente egyszer meglátogatja valaki, hogy begyűjtse a halakat, ételt, italt, vízet és üzemanyagot vigyenek neki. Az ilyen csónakokat lehorgonyozzák, azonban a nagy vihar leszakította a kötelet, és a tinédzsert elsodorta a partoktól.

A fiúnál alig pár napnyi ellátás volt, ezért úgy élte túl a tengert, hogy halászott, a saját hajójának a fadarabjaiból gyújtott tüzet, és a ruháján keresztül szürve ivott tengervízet, ezzel csökkentve a sóbevitelt. A hírek szerint összesen 10 hajó ment el a fiú mellett úgy, hogy észre sem vették, vétgül egy panamai hajó vette észre nem messze Guam szigetétől, másfél hónappal azután, hogy elsodorták a partoktól.

A panamai hajónak csak a ruháját lengette, de mivel erre sem reagáltak, küldött egy vészjelzést a walkie-talkie-jával, és ez mentette meg az életét. Adilang elmondta, hogy arra számított, hogy meghal, és egy alkalommal még az is megfordult a fejében, hogy vízbe fojtja magát. Végül a halál helyett az imádkozást választotta, amiben az is segített, hogy volt nála egy biblia is a fedélzeten.

1500 mérföldre találták meg az erdeti helyétől, és a Guardian felvételén az is látszik, hogy egy nagy hajóhoz képest tényleg mennyire nehezen észrevehető a nyílt tengeren az a tákolmány, amelyen a fiatal fiú tengette a heteken át a mindennapjait.