Vádlója szerint a nemi szervét mutogatta a konzervatív bíró

Deborah Ramirez a Yale egyetemre járt együtt a bíróval, és a New Yorker cikkében állítja, hogy Kavanaugh egy koleszbulin a nemi szervét mutogatta neki. A bíró tagadja, hogy ez megtörtént volna, Ramirez állításait szimpla rágalomnak nevezte.

Ramirez elsőéves volt az 1983/84-es tanévben a Yale-en, éppen akkor, amikor Kavanaugh is gólya volt ugyanott. A nő szerint mindketten részt vettek egy kollégiumi piálós játékban, ahol az emberek körben ültek és mindig rámutattak valakire, akinek innia kellett. Ramirezre elég sokszor mutattak, írja a cikk, amitől hamar be is rúgott. Homályosan emlékszik a történtekre, de abban biztos, hogy

valaki egy péniszt lóbált az arca előtt.

„Emlékszem a péniszre az arcom előtt. Még abban az állapotban is, amiben voltam, tudtam, hogy én ezt nem akarom” - emlékszik vissza a New Yorker cikkében. Ramirez azt mondja, cukkolták és gúnyolódtak vele, és végül még meg is érintette a nemi szervet, amikor megpróbálta eltolni magától a férfit, írja a BBC.

Állítja, hogy több minden kimaradt neki aznap éjjelről az alkoholfogyasztás miatt, de arra viszont emlékszik, hogy az arcába tolt pénisz után jobbra nézett, és Kavanaugh állt ott, és a férfi éppen röhögve húzta fel a nadrágját.

„Addig nem akartam megérinteni egy péniszt, amíg nem megyek férjhez. Kínosan, megszégyenítve éreztem magam”

- utalt hívő katolikusságára.

A New Yorker újságíróinak nem sikerült olyan személlyel beszélniük, aki megerősítette volna, hogy valóban Kavanaugh lóbálta a péniszt Ramirez arcába. Több tucat volt diákot kerestek meg, köztük sokan nem válaszoltak a megkeresésre, három volt diák említette az újságíróknak, hogy bár nem látták az esetet, korábban már másoktól hallották azt a verziót, hogy a jelenlegi bíró volt a péniszlóbáló. Ugyanakkor az újságírók olyan volt diákokkal is kapcsolatba kerültek, akik szerint biztosan nem Kavanaugh volt. A bíró visszautasítja és tagadja a vádat.

Nem ez az első vád

Egy héttel ezelőtt egy másik nő a Washington Postnakadott interjúban azt mondta, hogy Brett Kavanaugh meg akarta erőszakolni őt.

Christine Blasey Ford, a Palo Alto egyetem pszichológus professzora az interjúban állította, hogy tinédzser korukban Brett Kavanaugh egy házibuliban rátámadt. A nő úgy emlékezett, hogy a buliban Kavanaugh és egy barátja részegek voltak, bezárták őt egy szobába, és miközben a másik fiú figyelte az ajtót, Kavanaugh az ágyra kényszerítette őt, és először a ruhán keresztül simogatta a testét, majd megpróbálta levenni róla a ruhát és az alatta lévő, egyrészes fürdőruhát. Amikor a lány kiabálni akart, Kavanaugh a tenyerével betapasztotta a száját. "Arra a gondoltam, hogy véletlenül akár meg is ölhetne" - mondta az interjúban a nő. A bíró ezt az esetet is kategorikusan cáfolta.

Brett Kavanaugh személye és az ellene most felhozott szexuális visszaélésekkel kapcsolatos vádak azért is nagyon fontosak, mert az amerikai elnök őt jelölte őt a kilenc fős amerikai Legfelsőbb Bíróságába. Ez a bírói kinevezés egy életre szól, és az amerikai politikai és közéletben rendkívül fontos szerepkört jelent, a szövetségi Legfelsőbb Bíróság ugyanis az amerikai életet meghatározó, kötelező erejű döntéseket hoz. Akkor kerülhet új bíró a kilencek közé, ha a 21 fős szenátusi bizottság, majd maga a Szenátus is elfogadja őt.

A konzervatív Brett Kavanaugh saját magát a törvényeket betartó, hívő katolikus férfinak nevezte korábbi beszédeiben.

