Körberöhögték Trumpot az ENSZ közgyűlésén

Donald Trump a New York-i ENSZ-székházban felszólalt a szervezet közgyűlése előtt, és kevesebb mint egy perccel a beszéde megkezdése után már arról szónokolt, hogy a kormánya két év alatt többet ért el, mint szinte bármelyik másik az USA történelmében.

WOW! The UN audience laughs at Trump after he claims, "my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country." pic.twitter.com/tXg50ejQqy