Fogy a levegő Trump főbírójelöltje körül

Egy harmadik nő is jelentkezett, aki állítja, szemtanúja volt, amint Brett Kavanaugh a 80-as évek elején diákként részegen lányokkal erőszakoskodott. A meglehetősen konzervatív Kavanaugh Donald Trump jelöltja az amerikai Legfelsőbb Bíróság megüresedett helyére, és ha megválasztják, azzal az alkotmánybíróságként funkcionáló, az ország politikai politikai arculatát nagyban meghatározó testület évtizedekre jelentősen jobbra tolódik.

Épp ezért minden Kavanaugh-t övező ügyet hisztérikus médiafigyelem kísér. A legnagyobb kérdés az, hogy mikor döntsön a szenátus Kavanaugh-ról: a demokraták célja az, hogy lehetőleg a novemberi, jelenleg a demokraták győzelmét ígérő félidei választás után, amikor (a teljes képviselőház mellett) a száz közül 35 szenátori poszt sorsa dől el, és könnyen demokrata többség alakulhat ki. A szenátus republikánus többsége viszont már a jövő héten napirendre venné az ügyet.

A szenátus igazságügyi bizottsága most pénteken szavaz majd, hogy támogatja-e Kavanaugh-t. A döntést nehezíti, hogy csütörtökön a Kavanaugh-t szexuális erőszakkal elsőként megvádoló Christine Blasey Fordmeg fog szólalni az igazságügyi bizottság előtt, és a nyilvános meghallgatásra Kavanaugh is hivatalos.

A nő egyetemi tudós Kaliforniában, és amikor arccal, névvel vállalta a vádjait, hirtelen fogyni kezdett az addig és azóta is minden vádat mereven tagadó Kavanaugh körül a levegő. A választás előtt a republikánusok a billegő államokban nemigen engedhetik meg maguknak, hogy magukra haragítsák a női szavazókat.

Ford és az őt követő Deborah Ramirez (aki szerint Kavanaugh az arcába nyomta a nemiszervét) után most egy Julie Swetnick nevű nő állítja, hogy többször is szemtanúja volt, amint Kavanaugh és egy barátja bulikban részegen nőkkel erőszakoskodtak, fogdosták őket, hozzájuk dörgölőztek és ruhadarabokat próbáltak levenni róluk. Írásos vallomásában, amit az ügyvédje ismertetett, arról is beszámol, hogy Kavanaugh-ék igyekezete arra irányult, hogy csoportosan erőszakoljanak meg nőket, és 1982 körül maga is ilyen erőszak áldozata lett, az esetnél pedig Kavanaugh is ott volt. Swetnick amúgy a szövetségi kormánynak dolgozik.

Trump továbbra is kitart a lejáratókampányról beszélő Kavanaugh mellett, de láthatóan óvatosan fogalmaz. Kavanaugh, aki a legújabb vádakat nevetségesnek nevezte, közben azt állítja, hogy Fordot lehet, hogy megerőszakolták, csak éppen nem ő. Azt viszont már elismerte, hogy a középiskolai partikon olykor túl sokat ivott, és hogy csinált olyasmit, amitől rossz érzése van, bár szexuális erőszakot semmiképp sem követett el.

